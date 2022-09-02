【上海名校】王祖藍送大女轉讀上海耀中　北上港星追捧貴族校全年學費29萬起

▲ 王祖藍和李亞男轉送大女Gabby讀上海耀中國際學校。

開學日一眾星爸星媽都忙於湊仔女返學放學，近期北上工作的王祖藍和跟得夫人李亞男，昨日也分享送3歲半大女Gabby返學的片段，可見Gabby入讀上海貴族國際學校，相信王祖藍和李亞男將會有一段長時間逗留上海。

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Gabby升幼稚園是人生新階段，王祖藍和李亞男齊齊在社交平台分享數張照片，一家三口在學校門外合照，並見到Gabby入校園前回頭向父母揮手講拜拜，好叻女沒有哭鬧。李亞男更依依不捨在校門外不願離開，隔住圍欄偷睇女兒。

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之前王祖藍和李亞男安排女兒在香港大埔懋柏禮國際幼稚園讀N班，該校課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，綜合了探究式及體驗式教學法，相信Gabby在英文方面已有一定基礎，北上銜接耀中料問題不大。

▲ 一家四口定居上海。（IG圖片）

近年不少港星返內地發展掘金，為方便工作，索性帶同子女移居內地長住，而上海成為他們的聚居地。這班港星對於子女的教育都偏向國際化，寧願交巨額學費安排子女入讀貴族名校，當中上海耀中國際學校成為他們的熱門之選。

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楊千嬅應采兒追捧

該校的星二代校友包括陳小春應采兒大仔Jasper、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸，楊千嬅丁子高的兒子Torres也據悉正就讀上海耀中。應采兒曾提及，在上海學校的中文程度比香港深很多，Jasper曾學中文學到哭，她對兒子的期望殷切，盼他將來升讀清華大學、北京大學或耶魯大學。

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上海耀中是耀中在內地的首間分校，紮根上海近30年，現時在上海有5間分校遍布浦西浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

▲ 上海耀中在當地有5間分校。（學校網頁圖片）

而該校的學費不菲，Gabby入讀的幼稚園部，3歲及4歲班的學費高達25.2萬人民幣（約28.7萬港元）；而中小學全年學費更由29.3萬人民幣（約33.3萬港元）至33.8萬人民幣（約38.5萬港元）不等，全部分10期繳交。

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責任編輯︰林綺玲