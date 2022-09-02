【小一入學】入學申請表今起派發　統一派位階段明年率先電子化

▲ 2023年小一入學申請表今起派發。（資料圖片）

教育局今（2日）起派發​小一入學申請表格，所有於2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。教育局明年起分階段將小一入學申請電子化，預計家長最快可於下年度小一入學「統一派位」階段，透過電子平台辦理選校手續及獲悉派位結果。另外，家庭與學校合作事宜委員會今發布《小學概覽2022》，幫助家長替子女選擇合適的學校。

家長如欲按「小一入學統籌辦法」，為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由今日起至9月30日期間，索取或於教育局網頁下載申請表格。家長可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」；至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

家長亦可選擇在教育局小一入學統籌辦法網頁，下載有關的網上版本以便列印使用。每位申請兒童只能使用1份申請表，向1所官立或資助學校遞交申請；家長已取得一式三份的印刷版本申請表，則無須下載網上版本的申請表。

教育局會由2023年起分階段將小一入學申請電子化，預計家長最快可於2023年度小一入學「統一派位」階段，透過電子平台辦理選校手續及獲悉派位結果。如家長欲透過該平台遞交「統一派位」階段的申請或獲悉派位結果，可於「小一入學申請表」內提供電郵地址以啓動小一入學電子平台帳戶。教育局亦計劃於今年11月下旬至12月，為小學、幼稚園和幼兒中心，以及家長舉行簡介會。



教育局提醒，在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，在9月26日至30日期間，向任何一所官立或資助小學遞交申請表；若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。家長若希望其子女入讀直資及私立小學，應自行向有關學校申請，凡已接受有關學校學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小一學位。



如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，可於9月26日至2月3日期間，將填妥的申請表及有關證明文件的正本及副本，交到觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。教育局發言人提醒，在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。家長若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

為向家長提供主要的學校資訊，家校會今發布《小學概覽2022》，輯錄500多所本地小學的基本資料，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學校生活、全方位學習、辦學宗旨及學校特色。所有資料由學校提供及核實，反映2022年4月的狀況。子女將於明年9月入讀小一的家長，可透過子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，按居住地區領取一本中文或英文版的分區《小學概覽》；若子女未有入讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，則可前往教育局學位分配組，索取所屬地區的《小學概覽》。公眾人士可瀏覽《小學概覽》網頁，參閱概覽的資料。

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責任編輯：黃悅晴