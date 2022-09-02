【食用安全】真空包碗仔翅食到一半驚見曱甴　事主斥嘔心：估唔到包裝食物都有　

▲ 真空包碗仔翅食到一半驚見曱甴，事主斥嘔心。

許多香港人熱愛街頭小食，為了方便市民在家亦能滿足口腹之慾，不少廠商均乘勢推出有關小食真空包於市場發售。不過，近日有網友卻苦呻自己於家中翻熱一包從外購買的真空包裝「花膠碗仔翅」時，食了一半才發現原來內藏曱甴，為此大感嘔心。有關照片上載網上後，隨即引來熱議，有不少網民落井下石笑指可補充蛋白質；有人則對事主大表同情。另一方面，出售有關碗仔翅的店方「醉Chill」其後於網上出聲明指已悉數將有關食品全線下架，有關已購買食品的客人都可以安排退款。

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事主在Facebook群組「黃大仙區友」發文，表示自己早前從黃大仙中心北館一小店以40多元的價錢購買了一包碗仔翅包，未料到回家後「翻熱呢包碗仔翅,食左一半,見到個底有隻小強」，令自己大感嘔心，又指估唔到包裝食物都有，問網友們「有無人食過呢隻牌?」。另一方面，他又指指留下陰影「諗起隻小強就反胃」，並細思極恐聯想「好彩我睇住食...唔係食落肚都唔知...」，其後又留言回應呼籲「街坊小心」,指自己以後唔買呢個牌子了。

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出售有關食品的店方「醉Chill」其後網上回應指因食品品質出現問題，已和生產商反映品質問題，為避免客戶購買到有問題商品，本小店決定將其全線下架。 對購買有品質問題的客人深感致歉，本小店將會全數退款，如有客人因購買了有關食品而擔心品質問題都可以安排退款。

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責任編輯：羅嘉欣