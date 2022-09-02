【正能量】疫下接棒醫療洗滌　「抗疫救兵」 夫婦：唔想香港被人恥笑

▲ 陽光洗衣集團創始人黃達強及妻江麗萍，於第5波疫情爆發時做到疲累，但二人卻覺得意義非凡。（陳國峰攝）

新冠疫情未止，本港已經歷了5波疫情，社會能繼續運作，依靠的是不同行業工作者的堅持與付出，陽光洗衣集團的創始人黃達強及太太江麗萍便是其中一分子。從疫情開始協助駿洋邨清洗被鋪，到第5波爆發時承擔着方艙醫院及隔離酒店的衣物被鋪清洗工作，二人做到疲累但卻覺得意義非凡。

▲ 醫療洗衣需要經歷高溫，穿著保護衣工作十分辛苦。（陳國峰攝）

今年2、3月份時，本港曾錄得單日5萬宗確診，工作驟然沉重之餘，疫情亦波及至員工，7成員工因染疫或成為密切接觸者無法工作，夫妻二人為了不停工便親自上陣，「如果起好個方艙但無人洗衫，會變成笑話。」

6年前，眼見香港人口老化，黃達強將原本的洗衣業務擴展至醫療洗滌，幫不同的公立及私立醫院洗病床用品及醫護病患的衣物。及至2020年新冠肺炎襲港，境外返港人士需先行隔離才可進入社區，公共屋邨駿洋邨被徵用作隔離用途，需要洗滌的用品數量驟增，黃達強也應召而來，就衣物的分類、整理、派發給意見，正式踏上了「抗疫救兵」之路。

公院曾爆煲 醫療洗滌需求飈

本港的疫情在很長一段時間內都控制得不錯，直到今年初的第5波疫情，每日確診個案曾升至5萬宗，公立醫院一度爆煲，對醫療洗滌的需求幾何級上升。加上加開方艙醫院和隔離酒店的，洗衣工廠也幾近爆煲。

當時，內地的與香港陸路運輸受到影響--不要說內地的被鋪物資無法到達，連搬送衣物的鐵架車都極度稀缺。江麗萍回憶說，當時就如同打仗一般，想盡辦法去解決問題，「有一日見到地盤上有一架車似乎可以用來運輸，趕緊全港搜購。」

工廠不斷接收送來的衣物被鋪，最開始工人們對確診者使用過的物件有疑慮，於是江麗萍便身先士卒，她到了夜晚時段，就把工廠內一個區域圍封起來，一個人處理那些「高危物品」，她和員工說：「大家都唔好入來。」然而不久，這樣的「勇」也慢慢打動了其他工人，加上感染控制做得到位，大家慢慢也加入到行列當中。

妻獨處理「高危物品」 打動員工

除了物資和風險的問題，隨着第5波疫情急速惡化，人手也成了大問題。江說，40名員工中，最高峰曾有28人（即7成人手）因為確診或者家人確診被列為密切接觸者無法返工。工廠即使24小時運作都無法應付，只好加兩倍人工聘請兼職應付，江麗萍也24小時投入在工廠，以防出錯。

連踩30小時是常事。而問起二人為何當時這般「搏」，黃達強說：「如果香港連運送衣物、洗滌都搞唔掂，起好個方艙但無人洗衫，講出去會被人恥笑。」

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作者：袁澍