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【廢棄車輛】運輸署指申訴專員批評並不公道　爭取罰則引入監禁期冀2024年實施

社會 11:57 2022/09/02

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被棄置的電單車。（林宇翔攝）

申訴專員公署主動介入調查本地廢棄車輛泛濫的問題，批評運輸署處理不力，促請署方應盡快推進修例工作，並與相關部門配合加強執法。運輸署署長羅淑佩指，認同要加強對棄置車輛車主的懲罰，承認工作有漏洞，以往車主取消車輛登記後，法律上已經與該車輛沒有關係，即使在政府用地發現棄置車輛，法律上亦無權要求車主負責，舉證困難導致當局難以執法：

車主可以話我已唔喺登記車主，無續牌被我哋取消咗登記，就算續咗牌，可能架車被人偷咗，或者我架車擺喺度咖，但被人搬走咗，呢啲喺口同鼻拗，好容易被有心人證明到唔關自己事。

羅淑佩在商台節目上強調，署方正研究立法，要求車主在取消車輛登記時，要出示劏車證明，或申請豁免，並研究訂立具阻嚇性的罰則，引入監禁刑期應對隨處棄置車輛，期望今年年底可將修例建議提交立法會，爭取2024年上半年實施，真空期內會透過聯合大行動清理棄置車輛，控告的工作將交由地政總署處理，不排除增設閉路電視監控後巷。

她認為申訴專員批評署方不理會棄置車輛問題並不公道，指運輸署與多個部門的進行4次聯合行動，已清理逾千輛棄置車輛。

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責任編輯：陳麗娜

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