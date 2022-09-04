【對抗濕疹】接觸致敏物質易誘發濕疹　中醫師列6大濕疹種類

▲ 接觸致敏物質易誘發濕疹！中醫師列6大濕疹種類，推介天然油修復皮膚。

很多香港人長年受濕疹困擾，皮膚不僅容易敏感，更常伴隨乾癢、紅腫、脫屑等問題。註冊中醫馬琦傑醫師日前撰文表示，每人體質不同，接觸不同物質，皆容易誘發濕疹。他就濕疹病人常見皮膚問題推介2款天然油，幫助修復敏感皮膚。

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馬琦傑醫師在Facebook專頁表示，有很多人認為，濕疹可由致敏源引發，只要盡量避開致敏源，就有機會減少復發的機會。不過，就誘發濕疹的成因，醫師解釋，臨床上過百個濕疹患者中，每人身體體質不同，接觸到不同物質，都有機會誘發濕疹。而濕疹類型及症狀，可分為6種，有不同內外治療方法。

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應體質由内至外調理皮膚

馬醫師回憶稱，自己從小便是極度敏感體質，也似大部分濕疹病人般接受過西醫類固醇治療，但長期下來卻令皮膚更薄、更敏感。因此，他研究用天然方法，幫助病人舒緩皮膚敏感或用於濕疹治療。

由於不同病人體質各異，因此醫師提醒，日常時無論食物或個人用品，都不可以接觸致敏成分，外加上每日保持皮膚濕潤。發病時，除一方面内服藥物加強體內循環調整，還可在外用潤膚產品，鎮靜皮膚。

2款天然油舒緩乾燥濕疹肌

針對血虛體質的濕疹患者，又稱慢性乾燥濕疹，病徵如皮膚痕癢、乾裂、結痂、脫屑，則可以使用醫師推介的2款天然油：

1. 敏感保濕玫瑰純露

玫瑰多酚及金盞花具抗氧分子能瞬間深入肌底，吸收水份

2. 蛋黃草藥修復油

蛋黃中有蛋黃素，可加速皮膚修復，尤其針對乾裂脫皮；含量高更有效令受損皮膚吸收

除蛋油外，更含大量天然維他命E及omega 3 牛油果油，有效紓緩乾燥濕疹不適

不過，醫師再提醒，慢性乾燥濕疹肌膚因長期水份散失，肌底較一般更乾燥。因此，除了使用蛋油修補皮脂膜，日常中更需要補水補濕，鎮靜泛紅肌，才可有效全面修復。他建議，若仍不清楚自己屬於何種體質的濕疹，最好與可靠中醫面診，再作定斷，避免用錯外用產品，未必有預期療癒效果，更有機會加劇情況。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛