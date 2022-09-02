【喇沙校友】回母校喇沙書院與劍隊練習　曾俊華逾30年培訓劍手︰大師兄返嚟喇

▲ 曾俊華近日恢復在喇沙書院與劍隊練習。

劍擊近年非常流行，尤其是香港劍手在東京奧運創佳績，家長紛紛讓小朋友學劍擊。前財爺曾俊華早在高中時開始學劍擊，85年起在母校喇沙書院教劍擊，港隊花劍成員蔡俊彥亦是師承他。日前，曾俊華在社交平台宣布恢復在母校跟劍隊練習，「大師兄返嚟喇」！

▲ 大師兄返嚟喇！（曾俊華facebook圖片）

回喇沙書院與劍隊練習

前財政司司長曾俊華現年71歲，退出政壇後，活躍不同界別，創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人，以及喇沙書院的劍擊教練。身為喇沙書院畢業生的曾俊華，多年來一直都有回母校教師弟。

星期日（28日），曾俊華在facebook專頁分享近況，當中上載了一張手持配劍、穿上劍撃服的照片，背景在學校拍攝，他說回到母校教師弟打劍︰

大師兄返嚟喇！近日我恢復喺母校跟劍隊練習。

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不是嚴師從不罵運動員

曾俊華高中時開始學劍擊，在麻省理工大學時加入劍擊隊，打劍約50載的他至今仍醉心其中。85年起在母校喇沙書院教劍擊，東奧男子花劍隊成員蔡俊彥就是他的學生，早在蔡俊彥於2014年在青年奧運會奪得劍擊金牌和銀牌，曾俊華發表網誌，大讚蔡俊彥是香港和母校喇沙書院之光。

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劍擊分為花劍、重劍、佩劍，作為教練，曾俊華對三種劍術的技巧都如數家珍，但他最喜歡的是佩劍，早於70年代已參加佩劍比賽。曾俊華曾接受TOPick專訪時分享擔任教練的心得，他指自己不是嚴師，從來不罵運動員，明白人們一般喜歡被稱讚，認為讚比罵更有效。此外，他不會為劍手選定項目，反而容讓學生自行決定打花劍、重劍或佩劍，喜歡玩甚麼便玩甚麼，「我覺得任何人，你訓練他十多年，他每日都去練習，是可以有成就的。」

▲ 喇沙本著信德（Faith）、服務大眾（Service）和團體精神（Community）三大理念辦學 。（文子健攝）

傳統名校喇沙書院凝聚力強

傳統男校喇沙書院於1932年由來自法國的喇沙修士會開辦，今年創校90周年，多年來培育無數精英，在各界發光發熱，舊生以身為「喇沙仔」為榮。學生、舊生和老師關係融洽，不少活動都得到校友支持和幫忙，凝聚力大。正如喇沙劍擊隊的師弟都會親切地稱呼大師兄曾俊華為「曾Sir」、「阿Sir」。

喇沙重視全人教育，包括學生的品德培育、學業成就、活動參與。喇沙叱吒學界頒獎台，學生能文能武。校內有40多個學會及興趣小組，運動團隊逾20個，音樂上有各式各樣的樂團，如交響樂團、中樂團、管樂團、弦樂團、合唱團等，文化活動有朗誦、寫作、演講等，至於運動項目更是多不勝數。

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責任編輯︰顏紫燕