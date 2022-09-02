【地鐵staycation】酒店神還原港鐵車廂主題房　有齊地鐵路線牌扶手輔佐圖標

▲ 有本地酒店以港鐵車廂為主題，設計成房間。

疫情下不能外出旅行，酒店Staycation因而興起，不少酒店亦有推出不同主題，讓大家享受不一樣的假期。近日，卻有本地酒店大膽以「港鐵車廂」為主題，房內設計神還原港鐵的格局，模仿度極高，令不少網民討論，一致認為「個境好真」！

近日，有網民於Facebook群組「香港單身狗關注組」發文分享兩張照片，照片中可見與港鐵極相似的環境，不過座椅上就放置床褥和被鋪，扶手更掛著了一個胸圍，網民指原來圖中為佐敦的主題酒店，該酒店把房間設計成港鐵車廂。

▲ 有網民分享佐敦酒店設計了港鐵主題房間。（圖片來源：FB@ 與此群組連結的專頁：單身狗 香港單身狗關注組）

圖中可見，房間「神還原」地鐵車廂，內有港鐵扶手、車窗玻璃、地鐵路線牌及輔佐圖標等，牆身位置更「車廂通道」的環境，整個房間都做到「十足十」，不過路線牌並非港鐵最新版本。該名網民更搞笑指，「冇搭一排地鐵，原來地鐵有VIP車卡？咁返工一定唔會怕遲到，可以瞓耐啲！」

帖文一出，立即引起一眾網民熱議，不少網民直呼房間設計「好真喎！」、「咁癲」。、「個境好真！」、「掂喎！」亦有網民留言指。該酒店為情趣酒店，有不少場境可以選擇，「有Office既場景，另外佢有個醫生診所場境同課室場景！」更有人搞笑回應指「間房最多可以幾多人入去？我想塞滿個車廂！」

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責任編緝：蕭雅文