【大腸瘜肉】愛吃3類食品每周排便2次　女子檢查揭患大腸瘜肉

▲ 愛吃3類食品每周排便2次，女子檢查揭患大腸瘜肉。（iStock圖片）

不少都市人都受便秘問題困擾。台灣一名女子有嚴重便秘，一周僅排便2次，而平時愛吃油炸、燒烤和加工食品，結果照大腸鏡時，發現長有2顆瘜肉。有醫生提醒，要保持腸道健康，應少食高油鹽糖的食物，並多攝取膳食纖維。

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中分享病例，指一名27、8歲的護士從年輕時就有便秘問題，一星期只排便2次，皮膚狀況很差，經常肚脹。在結婚前一周，更因為太緊張無法排便，婚禮當天肚子脹得婚紗都快穿不下去。

該名患者又透露，自己愛吃燒烤、油炸及加工類食品，喜歡喝飲料，但不吃蔬菜、水果。洪永祥建議她接受大腸鏡檢查，結果發現有2顆良性瘜肉。

洪永祥建議患者改變飲食習慣，少吃高溫油炸、燒烤、高油鹽糖的食物，多攝取豐富膳食纖維的食物，水溶性膳食纖維如秋葵、木耳等，可使大便吸附水分，令排便更順暢；非水溶性纖維則可吸附腸道油脂、毒性物質。而患者經過一年時間調整飲食習慣，腸道終於恢復健康。

洪永祥指出，所有器官都有老化的年齡，當腸胃老化後，經常會出現不適症狀，包括便秘、脹氣、逆流性食道炎等，另外皮膚過敏、無故增胖以及突發食物不耐症，都可能是腸胃道老化的警號。

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腺性瘜肉可演變為大腸癌

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，加工和醃製食物尤其肉類，紅肉，重油脂的食物，均會增加大腸生瘜肉的風險；而大腸生瘜肉在本港常見，因瘜肉與基因因素有關，遺傳性強，加上一家人進食的食物都差不多。

吳醫生亦指出，結腸瘜肉是指腸道內生長的肉粒，主要分為三種：發炎性、增生性，會致癌的腺性瘜肉（腺瘤）。成因與飲食習慣、煙酒、年齡及遺傳基因有關。結腸瘜肉患者大部分情況下也無病徵，少部分情況下，會引致腸阻塞、大腸出血；若瘜肉太大，可能引致腹痛。腺性瘜肉患者，若不及時處理，時間久了，就會演變為大腸癌。

他同時指出，常吃醃製食物、加工食物，飲食時多肉少菜，會增加患結腸瘜肉的風險。部分較鹹的食物或經醃製、加工，如火腿、腸仔、午餐肉、臘肉等，鹽分較高，含有的致癌物也較多，麻辣食物含有的油分也可能添加了致癌物。

吳醫生提醒，多吃新鮮水果、蔬菜，減少吃肉類、加工肉類，不吸煙，有助預防腸瘜肉及腸癌。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣