【涉嫌起底】因結怨社交媒體披露前同事個人資料　私隱專員公署拘捕31歲男子

個人資料私隱專員公署今日（9月2日）在新界北拘捕一名31歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人（投訴人）的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。



調查顯示，被捕人士與投訴人曾在一家公司共事，其後因工作結怨，被捕人士最終被公司解僱。其後於2021年10月中，有人將投訴人的個人資料，包括他的中文姓名、手提電話號碼、居住屋苑名稱、僱主名稱及投訴人過往事蹟等，發布到社交媒體平台上。



私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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責任編輯：余思嵐