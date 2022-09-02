【明星養生】黃凱芹「登六」靠一種運動塑身　入行35年體會健康無價

▲ 黃凱芹將於9月舉行紅館演唱會。

80年代既是DJ又做歌手的黃凱芹，可說是文青唱作人的代表。移居加拿大多年的他，將在本月17日紅館舉行入行35周年演唱會，跟歷經上世紀樂壇盛世的歌迷同回憶美好年代。

黃凱芹雖已「登六」，歲月痕跡卻不明顯，他以自己歌曲《平常心》來形容，保持不慍不火或許正是其養生之道。

黃凱芹其實在5年前已想舉行入行30年演唱會，惟世界之後發生太多事，令計劃趕不上預期：「這5年來，先後有疫情、紅館封館等各種原因，一直拿不到檔期，去年公司再入紙，突然獲批準，不過早前因有MIRROR演唱會事故，之後許多製作細節又要待審批，至近日終於可以公布，距離開騷已不足一個月，雖然有點急，但正好是入行35周年，故亦很有意義。」

既是周年誌慶，演出自會回顧歷年金曲，Chris笑道首輪演出歌單已有40多首，相信可滿足支持自己多年的歌迷。

曾被定位偶像歌手

若有一定的資歷的聽眾，自會記得黃凱當年是深受歡迎的港台DJ，因其主持的年青人節目受歡迎，因而有機會推出唱片。至於成為唱作人，則是他極力爭取的原因。

黃凱芹憶述：「我其實是參加創作比賽而入行，最喜歡是寫歌，當時很想成為如陳百強、許冠傑、林子祥這類歌手，不過唱片公司最初把我定位偶像歌手，我便反映至少每張碟可以寫幾首歌，漸漸創作的比例更多，亦可以成為主打歌，雖然當唱作人不容易，要比一般歌手做得更多，現在回看，是很有滿足感和成功感，覺得沒有辜負了上天給我能創作的機會。」

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重溫歷年金曲，他覺得有兩首歌很代表人生階段。「早年寫過一首《感受》，因為那時要身兼DJ和歌手，每日都要返電台，由早上一直做節目至深夜，之後才去錄音室唱歌，像有點身不由己，感到氣餒，便寫首歌來抒發，其實是太年青去講人生感受，無論自己和聽眾都未夠成熟。」

後來他在一段失意時期，就寫了一首《平常心》自我勉勵。他笑道：「那時不流行講『平常心』這三個字，但推出這歌時，因有電視廣告宣傳，之後開始多人用，連政府高官都常說平常心，好像是自己開創了先河。」

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養生最重隨心

走過千迴百轉，當下的黃凱芹也是抱平常心看人生。「若要講人生觀，不外乎老生常談，但年紀漸長，更體會除了生死以外，一切都都是不重要的，最重要是有健康，其他事都只是bonus，現在更沉澱，能享受平安已很好。」

人到了一定年齡，總會關心起養生之道，黃凱芹也不例外，但他就不會過份追求。「我喜歡游水，覺得是最舒服的運動，有助全身去塑形。另外，之前疫情時因要工作經常在酒店隔離，喜歡上做帶氧運動，每組動作做大約8個round，出一身汗已不錯，無須一定要去找健身教練做gym。」不過，他就自言很難早睡早起，只能盡量早點休息。

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飲食方面，他亦比較隨心。「以前年青時，臨開騷前都要食幾碗飯，因為怕沒氣力，現在就怕肥，減少食太多，而且有些會影響喉嚨的食物也要戒除，如有種花生醬，我一食便會『封喉』開不到聲，就一定不會吃。」

細數周慧敏情誼

黃凱芹多年來圈中摯友，如李克勤和周慧敏都是同期出身的歌手，後者更是十分交心，連他亦笑言很有CP感。「我們在電台認識，我還比她早幾個月入去，大家除做節目拍檔，也在音樂上有很多合作，感覺似同班同學的友情。跟她合唱過的歌，如找其他人總覺不合適，很開心為大家留過不少美好回憶。」

▲ 跟周慧敏相識逾30年，是感情最深厚的圈中人。

二人的交流，原來一直只靠電郵，滿有「文青感」。他解釋：「因為她當年找朋友幫我弄了部電腦，之後便一直用E-Mail來聯絡，她開演唱會找我當嘉賓，也是用E-Mail，我幾乎錯過了沒看。她又常叫我看《大時代》，我說看了第一集，因為劇情太激，未到她出場已不敢再看了。」真正的友情，正如他們二人毫不故作掩飾。

在演藝圈走過了35個年頭，黃凱芹自言已心滿意足。「這35年我已經賺了，我拍過劇、做過主持、出過好多唱片和演唱會，更主演過過舞台劇，要做的事情都做了，已經沒有遺憾。」

髮型：Paul Chow at i i hair salon landmark

化粧：keikei

場地：The AIR (The ONE)

記者：區家歷

