【圈中靚媽】鍾嘉欣臨盤在即被B女踢腳難安眠　分享人生智慧：成長就要遇挫折

▲ 鍾嘉欣分享當媽後領略到的人生智慧。

身在加拿大的鍾嘉欣（Linda）在今年4月宣布懷上第3胎，陀著B女的她不時於Youtube個人頻道分享生活日常。

鍾嘉欣日前透露臨盆在即，由於B女於夜間經常「踢腳」，故令這位準媽媽睡不好，另外快將成三孩之母的嘉欣，直言近年成長了不少，更分享人生智慧，叫大家別害怕成長！

片中鍾嘉欣表示近日睡得比較差，由於孕肚已很大，即使側睡身體也不太舒適，表示：「BB好乖，對我好好，不算令我太辛苦，十月懷胎並非容易的事。」

鍾嘉欣續說，B女於夜間特別活躍，不時「踢腳」：「問過助產士，為何BB在夜間郁得特別多，或者因為我在日間時太過活躍，我是坐不定的人，加上想在BB出世前處理好家裡事。當我在日間走來走去時，BB覺得震動得太厲害，因而不敢郁得太多，但當我睡下來時，BB覺得很舒服平靜，就開始玩啦。」

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以蝴蝶比喻人生

嘉欣更謂自己不斷成長，畢竟快誕下第3名小孩，思想也比前成熟，更勉勵大眾：「希望大家遇到挑戰時，可以勇敢去面對，別抗拒成長的時刻，你要成長就要遇到困難、挑戰和挫折。」

她以蝴蝶作比喻，牠要經過蛻變：「別讓自己的人生走得太順，若所有事情太順，我們向前不到，我們不會更加勇敢，更加成熟，希望大家可以放開心情，去迎接人生每一件事，從中有所學習。」

嘉欣更謂近年身邊朋友因著各種壓力導致自己不開心，她說每個人也有情緒，而嘉欣透過閱讀不同的書籍，學曉如何重拾好心情。

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負面想法如雲消散

嘉欣指，所有念頭，無論是負面想法或開心的，當作是天空上的白雲，她說：「這些白雲並非永遠，它會遊走和消散，而整個人就如天空，而天空是很平靜和平安，可以看清所有東西。當你退後一點去看，發現自已原來有著一些負面想法，之後這些『白雲』也會慢慢消散。」

嘉欣表示分享這想法，是希望大家在不如意時可以快點平靜下來，亦不會將事情看得太嚴重。

不少網民看過片段也留言感激鍾嘉欣的分享，而嘉欣亦會回覆網民的留言，當中包括一名曾往抑鬱症的女士，嘉欣更留言勉勵對方。

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