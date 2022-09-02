【猴痘疫苗】政府期望月內入口首批猴痘疫苗　安排密切接觸者自願接種

▲ 多個國家錄至少逾百宗確診及疑似猴痘個案。（路透社圖片）

猴痘疫情在世界範圍內發酵，本港暫時未有發現確診個案。政府今日（2日）表示，已為應對猴痘輸入個案和可能出現的本地爆發做好準備。政府正與疫苗藥廠進行最後商討，以期於本月內把首批疫苗入口至香港。另外，為預防猴痘於本地傳播，政府已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。



發言人說，因應世界衞生組織將多個國家／地方出現的猴痘爆發列為國際關注的突發公共衞生事件，衞生署衞生防護中心一直密切監察懷疑猴痘個案，並為應對可能出現的爆發準備就緒。首要目標為預防猴痘在本地出現人傳人的感染情況，並阻截任何本地爆發。



發言人並表示，香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案。世衞最近表示有跡象表明部分地區（例如歐洲）的猴痘疫情正在減緩。然而，政府不會掉以輕心。預防猴痘在本地傳播的策略關鍵，是要盡早發現、隔離和治療猴痘個案，以及識別個案的密切接觸者以安排檢疫。就此，衞生防護中心早前已加強就抵港旅客和本地社區人士的監測。政府亦已將猴痘訂為《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。



同時，衞生防護中心已加強猴痘的實驗室監測工作。私家醫生可為臨床診斷吻合但未符合呈報懷疑個案要求的人士收集拭子樣本，送交中心的公共衞生化驗服務處進行免費猴痘檢測。中心已於早前發信通知全港的醫生和私家醫院上述資訊，並提醒他們留意參考海外經驗得知感染猴痘的非典型症狀（包括生殖器官及口腔的不明潰瘍）。



醫院管理局的感染控制專家已檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作，包括各公立醫院的隔離病床、藥物及治療方案等不同應變措施。醫管局已制定應變方案，有需要時會啓動緊急應變指揮中心，配合政府密切監察情況，公立醫院亦會調動病床、人手及合適的藥物為感染猴痘的病人提供適切治療。



世衞表示現階段不建議大規模接種猴痘疫苗，但建議為高暴露風險人士，包括男男性接觸者，作第一級預防疫苗接種，即暴露前預防性接種。衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會早前亦發表有關猴痘疫苗暫擬共識建議。參考世衞就接種疫苗預防猴痘的暫擬指引、聯合科學委員會的建議以及本地情況，中心計劃當錄得猴痘傳播情況時，會為確診個案的密切接觸者安排自願性質的猴痘疫苗接種（即暴露後的預防性治療）以防止病發，以及為高暴露風險的人士，包括負責照顧猴痘病人的醫護人員、實驗室工作人員和照顧動物人員，以及其他社區高風險群組等，安排暴露前預防性接種。



政府發言人表示，政府正與疫苗藥廠進行最後商討，以期於本月內把首批疫苗入口至香港。另外，為預防猴痘於本地傳播，政府已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。



發言人補充，世衞指出，猴痘疫情仍在發展中，所有人需保持警覺。我們呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

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記者：袁澍