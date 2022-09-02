【正能量】下令工廠停工45分鐘為病童尋失物　洗衣集團夫婦：做生意要有人情味

▲ 夫婦二人的洗衣工廠也洗滌不少兒童的病號服。（陳國峰攝）

數年前父親生病住院，本只是經營普通洗滌業務的黃達強見到醫院的病服洗滌水準平平後，便生了經營醫療業務的念頭，希望讓每個病人在住院期間都能穿得乾爽舒適。

▲ 江麗萍說賺錢固然重要，但是不可缺人情味。（陳國峰攝）

父入院 萌生經營醫療業務

這一行辛苦，夫妻二人卻心懷使命感去做，印象深刻的回憶也不少。第5波疫情忙到不可開交時，住在老人院的95歲老父確診，惟送院後便連續5日都沒有消息。黃達強心急如焚，便闖去醫院查問，恰巧遇到有護士出來告知情況：「一切平安。」黃達強當時鬆了一口氣，這才留意到護士身上所着的正是他昨日有份摺的制服，「整個人都安心了。」

暖心的事情不只一件，江麗萍說，記得有一日已經快收工，經理林家賢突然接到一通電話，是一位身患絕症病童的媽媽打來，指因為要帶兒子去主題樂園，故辦理出院，惟不小心把用來保平安的「法器」留在了枕頭內未有帶走，輾轉找到他們希望可以尋回。

▲ 接到病童的尋物求助時，工廠曾立即停機45分鐘。（陳國峰攝）

生意重要 惟人情味不可失

本就要收工，加上該批衣物已經拆開待洗，不過徵得江麗萍同意後，工廠立即停工，工人們開始逐一為小童尋找。最終大約用了45分鐘，終於成功尋回。

江麗萍說，不久之後得知小童最終還是過了身，她說生意很重要，但是人情味不可失，能夠在小朋友最後的時間裏給他們的家庭一些溫暖是十分值得。

冀洗衣業 納服裝業資歷架構

眼見高齡海嘯臨港，洗衣行業未來前景確實應該不錯，不過黃達強夫婦卻表示人手不足一直是問題。黃達強說全行大約有2萬、3萬人，其中轉做醫療洗滌的僅僅有2,000、3,000人，若是肯捱，慢慢做至管理層也不是難事，不過當下年輕人或者因為辛苦，不願入行。

他說公司明白年輕人的心態，也招收如同管理培訓生一樣的職位，他舉例行業不缺晉升機會，比如現時的總經理林家賢也是從最基本做起，3年之內便升做總經理。他希望可以將行業納入服裝業的資歷架構中，吸引更多人從事。

回顧第5波疫情，人手不足的情況讓夫婦二人感到憂慮，無辦法之下幸而有一些做生意的朋友前來做義工。然而行業的人手並非一時的熱血可以解決。

▲ 總經理林家賢指石油價格的變化，十分洗衣行業的盈虧。（陳國峰攝）

油價影響 「有時真係蝕住做」

政府的幫助自然不可少。黃達強說，公眾以為接政府的單十分好賺，卻不知箇中亦有辛酸，而變化莫測的石油價格是根本原因。他指大型洗衣工廠大多依靠蒸氣洗衣，成本變相十分受油價影響，「試過有一日油價變咗3次！有時真係蝕住做，政府或可以檢討，將燃油附加費納入其中。」

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記者：袁澍