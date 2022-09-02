【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判　控方申請充公487萬押後10.7判刑

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網台D100 Radio主持「傑斯」尹耀昇，涉於2020年39次節目中，倡議制裁政府高官及推翻共產黨等，另涉處理1,032萬元犯罪得益。尹昨（1日）承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪，女助手則否認2項洗黑錢罪，尹案件今（2日）於區域法院再訊。尹同意控方申請充公487萬元，法官押後至10月7日判刑和頒布沒收令，屆時再處理尹及女助手餘下控罪存檔法庭。

被告尹耀昇（52歲，網台節目主持），據同意的事實指，被告犯罪得益的總頟為1,032萬元，而尹變現可得的款額為487萬元。尹同意法庭根據《有組纖及嚴重罪行條例》，按沒收令充公該487萬元。

女助手利寶麗（51歲）的代表律師表示，希望法官處理被告的存檔控罪，惟法官謝沈智慧表示，須待判刑後及頒下沒收令後才可處理，遂押後至10月7日判刑，屆時再處理尹的4項煽動罪及2項洗黑錢罪存檔，及利與尹共同面對的2項洗黑錢罪的存檔法庭。

被告尹耀昇（52歲，網台節目主持），被控串謀作出煽動意圖作為罪。控罪指尹於2020年2月至11月期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

3項洗黑錢罪指，尹在2020年2月至11月期間，在其銀行帳戶或其與次被告利寶麗（51歲，保險從業員）的銀行帳戶，有三筆分別為204萬港元、572萬港元及256萬港元的犯罪得益。

利則否認2項與尹共同面對的洗黑錢罪，控方早前指據認罪協商，餘下控罪可望存檔法庭，但涉款須充公。

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記者：陳曉欣