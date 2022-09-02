【聲夢傳奇】Windy新學年訂新目標備戰DSE　 Archie難忘赴京拍劇體會多

▲ 《聲夢》歌手詹天文（Windy）及冼靖峰（Archie）分別受訪。

香港管弦樂團（港樂）駐團指揮廖國敏、著名歌曲監製Johnny Yim、TVB《聲夢傳奇》歌手炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）及冼靖峰（Archie）昨天（1日）齊集尖沙咀文化中心，一同岀席「廖國敏 x Johnny Yim| 時光漫遊」音樂會傳媒見面會。

首度與港樂合作的詹天文和冼靖峰難掩緊張心情，Windy和Archie又分別跟TOPick分享近況。

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古典樂結合流行樂

Windy坦言：「很緊張啊！一踏進場入便感覺到觀眾席有很多位置是圍着自己，我站在台上中間較前的位置，跟觀眾的距離很近，所以很怕自己會有失誤，便會很容易被觀眾聽到。」

她表示：「第一次合作是覺得非常榮幸，之前也嘗試過跟中樂團或香港大灣區樂團合作，而今次則是跟香港管弦樂團合作，未必是所有歌手都有這個機會，所以一定要好好珍惜且感到很榮幸。」

聲夢首度與香港管弦樂團合作 炎明熹：很享受今次感覺

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開學日

剛踏入中五的Windy分享開學心情，「看見同學是真的開心的，反而沒那種生疏感，可能因為暑假只有一個月，好像很快便放完暑假，立即便上學，都很容易去適應。不擔心如何分配時間，因為一年前已漸漸地適應這種生活，現時亦不需要重新調整，自己也懂得如何去做。」

她同時兼顧學業和事業，「公司很好的，會安排好我上學和工作的時間，周末才會為我安排工作，考試時亦不會為我安排工作。」

未來動向

新學年開始，Windy為自己訂立新目標，「每天回家後便拿出書本溫習，有時候我會懶惰，回家後便想睡午覺或進食，便會忘記了。快將要考DSE，希望自己可以再勤奮一點，工作方面也希望能不斷進步，因為我不喜歡原地踏步。」

她透露：「未來會有個很秘密的演唱會，就是我不能跟大家說的，也是需要準備的。我們15人會參與台慶、國慶騷，也會出現的。我很喜歡15人一起工作，跟她們自比賽開始便已建立了關係，自己工作時可能會有少許孤單，有他們陪伴時就如一個大家庭，所以都比較喜歡15人一起工作。」

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首與港樂同台演出

Archie是首位上台綵排的《聲夢》歌手，他直言心情緊張，「我是第一個上台綵排，被現場的氣氛所震攝，完全跟其他演唱會、舞台很不同。沒有耳機，會直接聽我們的Direct Sound，無論是唱法上或聽的時候也會特別注意。我們需要對自己的人聲控制再多一點，很大機會會聽不到自己的聲音，被管弦樂團的聲音覆蓋了，張力需要再重一點。」

他續指：「很榮幸可跟港樂合作，不是很多歌手這麼幸運能與管弦樂團合作，亦是一個非常好的機會讓自己進步。」

赴京拍劇

Archie較早前到北京拍攝內地劇集《戀戀紅塵》，「這次拍劇真的令我很深刻，孤身一人上去，以前很多工作都會跟其他《聲夢》學員一起，到了這一刻真的有離鄉別井的感覺，未試過這麼長時間自己一個出外工作。」

是次的經驗令他獲益良多，「今次是現場錄音，而且是國語，95%都是內地人，他們的包容性很強。雖然我不是太標準但也沒有嫌棄，他們於臨別時稱讚我普通話進步了很多。」

他坦言：「自己是歌唱比賽出身，真的完全不懂得演戲且沒有上過演戲班，拍過《青春本我》但也不是一位很有經驗的演員，數個月的浸淫下，導演指我好像畢業了，終於明白拍戲的慨念，而國語亦不再很擔心，是很大的安慰。」

回港後，Archie一直在做歌，「將會推出新歌，經常埋頭苦幹去聽不同的歌，跟幕後團隊一起討論，終於有了計劃便可開始。」

記者：梁樂欣