【披荊斬棘2】杜德偉重現20年前《第8號當鋪》經典造型　特邀老師赴長沙教Rap

▲ 杜德偉在《披荊斬棘2》中重現《第8號當鋪》的經典造型。

杜德偉（Alex）在新一集的內地真人騷節目《披荊斬棘2》中以曾經演出紅爆中、台兩地的電視劇《第8號當鋪》的造型，與隊友曾比特、朱嘉琦、范世錡等一起表演《紅雲袍》，驚喜回憶殺令全場尖叫起來，更名列不少網上娛樂平台熱搜三名之內，再一次順利過關。

【不老男神】杜德偉60歲跳唱零走樣 凍齡男神靠2招養生

經典重現

Alex先以一身黑色風衣和白色帽子登場，唱至中段突然將帽子和外套除掉，一露出黑色唐裝和銀錬，將20年前所演的電視劇《第8號當鋪》中主角韓諾造型驚現大家眼前，令大家嘩然之際，還要在表演最後喊出一句經典對白：「只有典進，沒有贖回。」

這畫面獲得莫大迴響，讓不少網友紛紛留言：「太帥了！雞皮疙瘩掉了一地」、「韓老闆回來了！」，其至勾起不少中女回憶殺，大呼我們的青春回來了！令台上的Alex和拍檔們感到滿足感之餘，再一次証明年齡是難不倒他，無論外型和表演功架還是那麽的精彩。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

出錢參加真人騷

為了今次表演，Alex和三位拍檔下了不少苦功，網友們更以氪金大佬來形容他，指看得他事前的努力和準備充足下，才做得這番精彩演出來。

Alex默默經營的說：「這次《紅雲袍》的表演，我特地從北京請來一位說唱（rap）老師飛到長沙教我們；賽前也花了不少時間在錄音室練唱，在一番苦練之下，我們演出時已默契十足，很感謝幾位拍檔的努力和配合。」

最新影片推介：胡定欣專訪