【白色強人II】胡定欣不覺TVB花旦買少見少　透露將與「胡說八道」姊妹齊慶祝生日

▲ 上海拍攝很難忘！

TVB醫療劇《白色強人II》今晚（9月2日）播出大結局，自劇集播出以來口碑及收視都非常好，昨晚（9月1日）劇組在銅鑼灣舉行慰勞宴，邀請一眾演員包括郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、張曦雯、劉溫馨和郭柏妍等及為劇集擔任顧問的醫護團隊出席。

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難忘上海大街戲

對於劇集將快完結，胡定欣接受TOPick訪問表示感到十分不捨：「最近播出在上海的片段，當中又有去到清遠的會議廳，很多拍攝時候的畫面回憶湧現。每次劇集去到尾聲都會很不捨，因為每晚都有個任務要回家追劇，這樣就播完，時間過得很快。」

談到近日劇中播出她叫唐明（馬國明飾）努力追回蘇怡（唐詩詠飾），更表示「愛她，就別放手」令不少網民為其葉晴一角感到心酸。

對此，定欣表示十分喜歡那場戲：「我不覺得心酸，所有事情都剛剛好，又可以在上海很美的大街拍攝，二人很舒服傾談自己的私事，當然對葉晴來說不是完全沒有感受與唐明的對答，只不過她只是沒有顥露出來，心裏面當然有自己的心底話，我很像變成他與蘇怡的顧問專家，很好笑。」

她續說：「劇中我都有一個很愛的男朋友，但我失去了，既然他們相愛，還在對方身邊，應該爭取及不要放手，所以就對他說『愛她，就別放手』，這句說話很重要。」

▲ 葉晴一角演得出色。（陳曉柔 攝）

談唐詩詠離巢

問到唐詩詠離巢一事，有否收到消息？定欣說：「不知道。（會否覺得公司花旦買少見少？）我覺得只是合作模式不同，不一定少了一位藝人，很像我自己都是以另一個合作模式繼續拍劇合作。」

至於提到踏入生日月的她，有何慶生活動，她說：「都是與朋友吃飯。（與一班「胡說八說道」好姊妹求慶祝？）已經約好，見見她們，但因子羚不在港，智雯又正在拍劇，不過她出現就會出現。」

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記者：陳曉柔

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