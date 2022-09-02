【周末好去處】PMQ《FabriX》化身數碼試身室　參觀者可藉AR濾鏡試穿虛擬時裝【內附連結】

▲ 由本地知名影片製作單位YAMANYAMO也文也武、場景設計及美術團隊POINT STUDIO的Gary Tam、AR虛擬實境濾鏡特效設計單位Tednology Studio太科技工作室，以及AR虛擬實境技術支援團隊GreenTomato合力打造。一場結合時裝、視覺藝術、科技、且充滿未來感及互動性，帶領參觀者遊歷於實體與虛擬之間，見證虛擬時裝的無限可能。（圖片：大會提供）

究竟時裝如何與時並進？相信世界各地不少時裝設計師和幕後推手這年來絞盡不少腦汁，過去兩年，傳統時裝市場優勢正逐步減退，促使各式各樣的企業數碼轉型、Web3.0元宇宙世代迅速崛起，不少時尚巨頭及潮流品牌等都投進元宇宙發展，研發虛擬產品及收藏品。作為香港創意地標，PMQ元創方希望為香港優秀、具潛力的時裝設計師謀求新的市場並創造全新的零售渠道，引領其一起進入未來虛擬的時裝領域。

有見及此，大會更於即日起至9月11日 ，舉行《FabriX》一系列展覽及設計講座分段舉行，一場嶄新互動虛擬時裝體驗：讓大家以AR濾鏡「穿戴上身」了解如何製作虛擬時裝，而以虛擬時裝體驗請來韓國公司CLO Virtual Fashion開發CLO 3D時裝設計軟件。

曾於2018年與法國超牌Balmain合作，透過逼真的3D技術模擬出服裝的效果，能夠精準、快速地呈現出服裝面料及版型，同時讓時裝設計師能在虛擬模特兒上檢視服裝造型和合身性，幫助他們更好的展示服裝環境效果，從而即時進行放碼及修改，並生成2D紙樣，使服裝製作過程變得更為便捷。CLO 3D為時裝設計師改變設計流程，加快速度、提高準確性、縮短週期及擴大設計能力。

由PMQ元創方主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的《FabriX》，是香港首個結合創作、製作至元宇宙營銷，多維度虛擬時裝先導企劃，旨在發掘、培育及裝備本地新晉時裝設計師，為迎接未來作好準備，進軍虛擬時裝及元宇宙，推動本地時裝界走向虛擬時裝領域。並送邀請12位新晉本地設計師發布首個虛擬時裝系列，其設計要會將進駐國際及本地3大虛擬時裝或NFT交易平台（BlueArk、DRESSX、THE DEMATERIALISED），並於9月中起陸續公開發售。

▲ MQ元創方舉辦首屆《FabriX》，早前已選出12位新晉本地設計師及設計單位，為他們配對本地精英數碼團隊，製作他們首個虛擬時裝系列，並於即日起至9月11日於PMQ元創方舉行為期11日的活動。（圖片：大會提供）

相比於傳統時裝展，是次於PMQ元創方QUBE設立《FabriX》主要展覽，要展示沒有針與線編織的虛擬時裝，《FabriX》主要展覽依靠顯示屏、動畫及影音特效，以數碼媒介展現出每位設計師的無限創意，以及每件作品的靈魂故事。跟大眾一起走入元宇宙，體驗互動虛擬時裝體驗。有及及此，大會更舉行多個講座，讓大眾能深入淺出明白究竟「3D數碼製造的虛擬時裝產品」係一回怎樣的事情，《FabriX》企劃活動詳情如下：

《FabriX》主要展覽

內容：一場結合時裝、視覺藝術、科技、且充滿未來感及互動性的視覺盛宴，將帶領參觀者遊歷於實體與虛擬之間，見證虛擬時裝的無限可能。12位設計師及設計單位精心打造的虛擬時裝系列部份設計率先亮相，參觀者可透過AR濾鏡即場體驗試穿虛擬產品。

日期：即日 - 9月4日

時間：11am - 8pm

地點：QUBE（中環鴨巴甸街35號PMQ元創方2樓智方）

費用：免費入場（須網上登記）

《FabriX》設計對話（公開講座）

內容：涵蓋元宇宙理念、虛擬時裝對業界的影響，與及創意工業怎樣回應全新的市場需要等，設有現場對話的公開講座，可連結世界各地及本地的觀眾，認識香港的時裝創意潮流，歡迎時裝設計師、學生與公眾人士參加。

日期：即日（星期五）至9月4日（星期日）

地點：QUBE（中環鴨巴甸街35號PMQ元創方2樓智方）

費用：免費入場（須網上登記）

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另設5場與講者對話的交流會，資料如下：

①．當時裝科技邂逅數碼時裝（廣東話進行）

日期：9月2日（星期五）晚上7時

講者：CLO 3D代表、Celine Kwan、Teddy Wong@Tednology

費用：免費入場（須網上登記）

②．時裝業做唔做到可持續發展？（廣東話進行）

日期：9月3日

時間：3pm

講者：Denis Ho（Kitdo 創辦人）、Kay Wong@Fashion Clinic

③．數碼轉型如何讓時裝業更上一層樓（廣東話進行）

日期：9月3日

時間：5pm

講者：Inggard Shek、黃馨、Declan Chan

④．踏上未來時尚購物之路（廣東話和英語進行）

日期：9月4日

時間：3pm

講者：Timothy Chau、BlueArk代表、SaltyEgg、DRESSX代表

⑤．可穿著科技的時尚定位與未來發展（廣東話進行）

日期：9月4日

時間：5pm

講者：葉旭耀（香港城市大學創意媒體系講師）、張瀚謙@XCEED

《FabriX》Pop-up 展示廳

內容：由主要展覽團隊共同打造的虛擬時裝期間限定店，參觀者亦可透過AR技術即場試穿虛擬產品。

日期：9月5日 - 9月11日

時間：11am－8pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座5樓H506-H507室

費用：免費入場（須網上登記）

記者：黃鑑江