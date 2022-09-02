【蚊叮蟲咬】酒店Staycation後疑惹一身蟲回家　住客慘遭咬至紅腫：張床有蟲點算？

▲ 有網民分享，指Staycation後疑因酒店不潔而被蟲咬，更把蟲帶回家中床舖。

疫情下外遊受限，不少港人周末都喜歡到酒店Staycation，輕鬆一下。有網民近日就分享一次不快經歷，指Staycation後疑因酒店不潔而被蟲咬，更把蟲帶回家中床舖，深感後悔。本港有滅蟲專家曾表示，床蝨即使數個月沒有任何吸血進食，都可存活一年，並可極速擴散，一旦家中出現床蝨卵，將難遏止。

最新影片：

據Facebook群組「床蝨疑問及討論區」，有網民周三（8月31日）發帖指，在一間酒店Staycation後，疑似因酒店衛生問題，「惹到一身蟲返屋企」。事主更上載照片，顯示其小腿位置被蟲咬至一塊塊紅腫，並指自己「咬到成身都係」，直言「好後悔，同時又發現「床上有一粒粒蟲仔」，在網上詢問如何解決。

▼ 點擊圖片放大 +2

帖文引來網民議論紛紛，有網民關心事主情形：「你要快啲處理，你咬到得好嚴重」，也有人留言直呼恐怖，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾受訪表示，床蝨即使數個月沒有任何吸血進食，床蝨都可存活一年，成年雌性床蝨可以生1至5枚卵，一生可以生超過200至500隻卵，用7至17日孵化，擴散速度大得誇張，一旦屋企出現床蝨卵，就會一發不可收拾。

點擊睇3大消滅/預防方法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣