【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台

▲ 一文看清8大日本網購平台！

日圓再次下跌！近來日圓頻頻下跌，一度跌穿6算，最近更跌至5.6算，大家除了可以準備大量找換日圓外，還可以日本網購，入手至平至抵買的日本貨，如超市貨品，時尚服飾，藥妝等！TOPick為大家搜羅了一系列日本網購網站，齊齊捉緊5.6算的時機！

1. 日本樂天市場Rakuten

▲ 日本樂天官網。（樂天官網截圖）

日本樂天市場包含超過4.5萬個知名品牌，有多種商品讓大家選擇，包括日本零食、家電、時尚服飾、手袋、藥妝等物品。樂天市場隸屬於日本樂天株式會社，還設有積分功能。

網站：https://www.rakuten.co.jp/

2. Amazon JP日本亞馬遜

▲ Amazon JP日本亞馬遜。（Amazon JP截圖）

Amazon亦是不少人喜歡網購之一的網站，設有不少品牌，如任天堂、NIKE、Microsoft、Panasonic等等，網站簡潔，不論是價格還是運費都有清潔列明，大部分的商品都由亞馬遜官方渠道入貨，網站更設有中英版面，十分方便！

網站：https://www.amazon.co.jp/

3. 0101丸井百貨

丸井百貨是日本著名百貨公司，包括不少日本國內品牌，包括男女服飾、童裝、鞋子、化妝品、手袋、護膚品及生活雜貨，適合一眾媽媽及女士購物。

網站：https://voi.0101.co.jp/voi/index.jsp

4. ABC –MART

▲ ABC-MART。（ABC-MART 官網截圖）

相信不少「日本愛好者」必定聽過ABC –MART，ABC –MART為日本大型連鎖店，是日本旅行Shopping必逛之一，當中包括不少知名品牌的波鞋，踏入9月ABC –MART官網顯示有最多3折的折扣優惠，最平港幣二百多元使可入手！

網站：https://www.abc-mart.net/shop/?sgender=d

5. DOKODEMO

▲ DOKODEMO。（DOKODEMO官網截圖）

DOKODEMO為日本免稅網購平台，最方便的是大家不需使用集運服務，都可以直接把物品直送到港，大家可以購買日藥妝、日用品及食物等等，不少牌子更是香港買不到的日本品牌，該平台使用EMS運送貨品，大約一星期就會收到！

網站：https://dokodemo.world/ja/

6. DAISO

▲ DAISO。（DAISO官網截圖）

日本知名的100 YEN店Daiso，現時日圓跌至5.6算，大家最平可以$5.6入手Daiso貨品，比起香港的$12店平足一半，大家要把握時機入貨！

網站：https://jp.daisonet.com/

7. PAL CLOSET

▲ PAL CLOSET。（PAL CLOSET官網截圖）

女性上班族要留意了！PAL CLOSET有不少女性上班族的服飾，服裝設計以簡約為主，有不同服飾供選擇，有時候還會推出限時優惠，辦公室上班族必須認識。

網站：https://www.palcloset.jp/

8. ZOZOTOWN

▲ ZOZOTOWN。（ ZOZOTOWN官網截圖）

ZOZOTOWN集合超過1200個商店，7300個品牌，包括男女時裝服飾，如BEAMS、GLOBAL WORK、Urban Research等，是日本最大型的服裝販賣網站，9月4日開始還有半價優惠！大家萬勿錯過！

網站：https://zozo.jp/

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責任編緝：蕭雅文