【美食優惠】麥當勞推$43巨無霸配蛋糕麥旋風餐　用PayMe買滿$35元送$5優惠券

▲ 麥當勞推$43巨無霸配蛋糕麥旋風餐，用PayMe買滿$35元即獲$5優惠券。（麥當勞提供）

下星期一（5日）起，麥當勞繼續推出新世代Big Mac的一系列優惠，推出$33超值套餐，顧客無論於主餐廳或App點餐均能享用此優惠。下星期亦會推出「[霸氣一人餐]巨無霸套餐配蛋糕麥旋風$43」，巨無霸套餐配上全新蛋糕麥旋風將新地混合士多啤梨醬和朱古力醬，再加上蛋糕和Oreo曲奇碎。

除此之外，下星期一至五McCafé更推出優惠，顧客於下午2時後在麥當勞App使用指定電子優惠券即可以$16享受冰凍宇治焙茶珍珠鮮奶。飲品選用日本經典宇治焙茶和濃郁滑順的3.7鮮牛乳，加上黑糖味珍珠，炎熱天氣下的最佳享受。

另外，由即日起至9月12日，顧客用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞 App惠顧滿$35元或以上，即獲$5折扣優惠券於下次惠顧時使用。優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞 App 惠顧滿$35或以上時自動被使用。優惠數量有限，先到先得。

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責任編輯：陳麗娜