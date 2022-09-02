【校長專欄】新學年定下新目標 東九滙基校長推介SMART訂立目標心法

▲ 鄭校長建議，目標要是可以衡量的。

短促的暑假轉眼完結，接下來就是新學年的開始。孩子們，你預備好了嗎？新學年你有甚麼計劃？有否為精進學業、投入活動、提升技能訂下目標？

年青人往往喜歡率性而行，隨心所欲；然而，每當學年結束時，又後悔浪費了多少光陰，無所事事，一事無成。我在網路上看過一個小故事：有一位探險家，走到偏遠的荒野部落考察，他驚見每棵樹上都有箭插在箭靶紅心上，無論箭靶的位置在高位、低處，甚或隱蔽角落，似乎都難不到箭手；探險家讚嘆說：「在這隱世部落中，竟有如此厲害的神箭手！」

經過明查暗訪後，更叫探險家驚訝，原來「神箭手」只是一名8歲小孩；探險家走到小孩面前，細問如何練成神技，小孩一臉稚氣說：「很容易啊！只要先把箭射出，然後再畫箭靶就是了。」探險家頓時哭笑不得，沒好氣的走了。沒有訂立目標，見步行步的人，就像這八歲的「神箭手」，難有進步可言。

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坊間有一個SMART訂立目標心法，很值得推介。S (Specific)目標要明確，避免用「更加努力」、「早點就寢」等空泛字句來做目標；M(Measurable)目標要是可以衡量的，例如「數學成績及格」、「每周進行兩次30分鐘運動」等；A(Achievable)目標是合理的，如果把目標定得太高，遙不可及，只會令自己失去前進的動力；R(Relevant)目標若與現時生活息息相關，就有更大誘因去努力達成；最後T(Timely)，要為達成目標設定時限，讓自己按時完成，避免拖延。

開學之初，我希望莘莘學子能為今年訂下目標，並且砥礪前行；我相信你的師長也樂意與你同行，成就豐盛收穫的一年。

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