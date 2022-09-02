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【導演・門】李子俊形容鄭保瑞工作時「癲喪狂」 劉雅瑟演《智齒》拍到嗌投降

娛樂 13:44 2022/09/02

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（左起）陳詠燊、李子俊、鄭保瑞、趙善恆。

由電影《逆流大叔》導演陳詠燊和《一秒拳王》導演趙善恆主持的ViuTV節目《導演・門》，每集都會邀請一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，分享光影旅程的點滴。同時，外景主持麥詠楠（Buber）更會潛入多個電影業崗位的陣地，了解一班撐起電影業的幕後功臣。 
 
在星期日（9月4日）播出的《導演・門》，邀請到香港兩代「野獸派」電影導演《智齒》的鄭保瑞和《狂獸》的李子俊，分享在面對不同狀況時，當導演的應該如何自處，走過難關。

李子俊（左）與鄭保瑞與代表作畫像合照。

對角色感同身受

鄭保瑞表示執導《殺破狼II》時，正面對眾多考驗。在戲中，Tony Jaa的女兒罹患血癌，並須為救愛女鋌而走險。原來在籌拍電影時，當時鄭保瑞的5歲女兒亦不幸地發現患癌，更令其有辭去導演一職的打算。

故此他稱，對Tony Jaa的角色感同身受，因而知道如何指導演繹其角色。幸好，最後愛女的腫瘤屬良性。此外，鄭保瑞亦在拍攝途中面對親人離世。

他指，在香港開廠拍攝的最後一天，收到親哥哥離世的噩耗。鄭保瑞深知自己作為導演不能「冧低」，只可以冷靜面對所有情況。隨後泰國的拍攝幸得李子俊仗義幫忙。 

《導演・門》

鄭導拍戲超忘我

鄭保瑞向來以「搾到個演員好盡」而聞名，李子俊更形容對方工作投入的程度「癲、喪、狂」。

鄭保瑞分享在《智齒》電影尾段王桃（劉雅瑟飾）對斬哥（林家棟飾）開槍後躲進衣櫃的一幕，劉雅瑟拍了4 take後便投降，覺得未能繼續拍攝。惟自己對鏡頭並不滿意，所以便鼓勵和引導劉雅瑟繼續拍攝，最終才有堪稱全片高潮的一幕出現。

他更難忘林嘉欣在《怪物》的演出。每次拍攝，林嘉欣需花近8小時進行特技化妝，密集式拍攝加上休息不足，更利用化妝的過程入戲，踩線的做法令鄭保瑞直言非常擔心。

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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