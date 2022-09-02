【命盡頭】陳柏宇新歌以「地獄論」帶出正面訊息　梁仲恆亮相MV再演殘障運動員

▲ 陳柏宇邀梁仲恆亮相《命盡頭》MV，再演殘障運動員放發正能量。

陳柏宇繼《墜落》後，最新派台歌《命盡頭》再次為樂迷注入正能量，當《墜落》鼓勵大家放膽面對突變時，《命盡頭》則引領大家以行動去對抗宿命，才能找到出口，而歌曲MV找來梁仲恆與香港傷殘青年協會傷青輪椅籃球隊及協同中學男子籃球隊參與演出，以傳遞歌曲訊息。

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幻想喪女之痛

Jason以「地獄論」談及很多人面對困境時會鑽牛角尖，他說：「人生有大把路行，唔可以Over咗，話每次都係地獄，實情係你未經歷過，但如果走唔返出嚟，嗰個就係你地獄。」

Jason表示，他都有想過哪些經歷會令他有如走進地獄，那時候他即想到女兒Abigail。「例如我死咗個女，嗰個就係我地獄，但我好理智，我幻想會俾自己沉淪個零月，嗰個月可能會劈酒，但最終會接受到。冇人可以行過嚟同你講：『你唔好咁啦！』冇人可以咁做，只能夠靠你自己行返出嚟。你要俾自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。」

Jason亦以失戀作例子，指自己過去都會將傷痛放大，但現在回想卻有另外想法，他說：「以前成日覺得自己問題係最大問題，但如果抽身睇自己問題，會發現大把人日日都經歷緊呢啲問題，企後一步去睇成個情況，反而會感恩。」

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梁仲恆再演殘障運動員



《命盡頭》的主題很嚴肅，為了讓樂迷較易消化，歌曲MV故事延續《對得起自己》及《有我》的家庭成員，講述男主角梁仲恆在絕望盡處因運動再次從燃昔日鬥志，活出生命，藉著帶出傷殘運動員的驚人鬥志，只要相信人類意志，面對無可挽回，也要懷著正念堅強地繼續走下去，最終可把命運改寫。

這次Jason雖然未有參與拍攝MV，但他亦有前往探班，答謝眾人參與演出。此外，鬼主意多多的Jason，為了新歌，他又再自編自導自演，以輕鬆貼地手法展示歌曲的深層意義，好讓樂迷一睇即明。

短片特別以Jason的「地獄論」作出發，講述Jason在死後如何不放棄，最終找到即出路，死過翻生。Jason以浮誇的演技扮死，喜感十足。

最近，他又應邀現身網紅熊仔頭及歡樂馬介休的頻道發放笑彈，讓網民見識到他趣怪的一面，其中熊仔頭首次與Jason對談，交流過後，熊仔頭也不禁大讚：「男人就會明白男人嘅型喺邊度，呢啲唔係外觀身體可以搭救。」

而《命盡頭》MV將於今晚6時在Jason Chan YouTube頻道正式上架。

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