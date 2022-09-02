【小薯茄】舞台劇加開至5場瞬間售罄　眾成員勤排練送上最佳演出

▲ 小薯茄即將舉行5場《小薯茄6周年 - IT'S PARTY TIME!》。（大會提供）

網上頻道小薯茄即將於9月10日至12日於旺角麥花臣場館，舉行5場《小薯茄6周年 - IT'S PARTY TIME!》。舞台劇由原定3場加開至5場，所有門票瞬間售罄。

小薯茄成員程人富、吳冰（阿冰）、蔡曉童（童童）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、朱柏熹（朱Mic）、姚澤汶（肥蚊）及老闆高江淩（高Ling）最近積極排練舞台劇，又跳又唱不敢怠惰，務必令入場粉絲喜出望外。

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努力排練

六周年舞台劇開演在即，眾成員每天都為排練而努力。

各成員都直言跳舞不是自己的長項，阿冰笑言：「跳舞唔喺最難忘，而喺最難！因為喺舞台上一甩就最明顯，亦都喺最大壓力。」為了跟上其他人的步伐，每位成員都不敢怠慢而積極練習。

麗英直言有一天在排練過程中因跟不上其他成員的步伐，突然感覺壓力太大而崩潰落淚，朱mic及肥蚊見狀便上前安慰，兩位當時亦被嚇到。肥蚊笑言：「我之後諗返It’s good，即係大家開始識驚、會有警覺性，知道個show即將到！」

麗英事後重看跳舞時錄影的片段，發現畫面其實不是太差，但正正就是對自己有要求而產生壓力。「果刻喺因為覺得愈嚟愈接近個show，又開始有壓力所以先會咁，始終排舞唔係一日可以做好嘅事，而家練多咗就已經好咗好多！」

綵排期間最令高Ling感動的，就是眾人第一次完完整整排練出小薯茄主題曲《蕃茄薯仔湯》。「因為呢首歌都有返咁上下歷史，見到大家喺有音樂下、有走位、有舞步嘅方式下呈現出嚟，睇完都真係眼濕濕。」

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陳小東任導演兼編劇

是次六周年舞台劇找來劇壇炙手可熱的陳小東擔任導演及編劇，小東在舞台劇初步排練後，與各成員單獨會面傾談，希望在溝通過程中令成員提升個人心理質素並更加了解自己。

阿J指知道導演其實從第一天見面開始，已經開始留意每位成員，但又不好意思在眾人面前說出來各自的問題，因此特意安排單獨會面。

「導演有講我戲未夠好，但見完佢真係會諗通咗好多嘢，佢會引導你面對問題，希望令你諗通。導演又會協助指導舞台劇上嘅技巧，好似肢體上嘅表達，令到我哋演技有所提升亦豐富咗舞台知識。」

童童回憶與導演對談令她獲益不少：「導演係排咗半個月之後單獨見我哋，各自講下佢睇到我哋表演有咩問題。導演講出我哋大部分人都喺無乜自信，佢覺得我哋應該對自己做嘅嘢自豪啲、唔好縮，要將好睇嘅嘢攞出嚟，因此喺好睇嘅！」

童童認為這舞台劇令她更了解自己、更了解其他成員，甚至乎是團結了整個團隊。「小薯茄對我嚟講就好似一塊鏡。透過小薯茄先知原來大家會咁樣睇我。我唔係要改變自己，而喺希望保持返呢個最原本、最真實嘅自己！」

提到有什麼驚喜準備給粉絲，眾成員都希望觀眾可以準備輕鬆的心情入場，因為大家一定可以「有啲嘢帶走」。

舞台劇內容是以小薯茄成員在網上頻道作為故事藍本，內容笑中有淚，是眾成員與粉絲的一個回憶集。程人富笑言：「觀眾嚟到除咗可以帶走份場刊之外，如果大家有睇哂小薯茄嘅片，當中嘅彩蛋你一定識笑，你一定會有最多感受！如果你剛剛先開始睇小薯茄，可能有啲位你唔識笑，就喺你無溫好書入場啦！」

阿J補充是次舞台劇內容非常豐富，有唱歌、跳舞、綜藝表演及神秘嘉賓，只要觀眾入場就一定不會悶及必然充滿驚喜。小薯茄的新晉男團FINALLY，更透露會在show上首次獻唱新歌，粉絲們一定不能錯過。