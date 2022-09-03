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【癌症殺手】大腸癌是本港第二號癌症殺手 營養師推介15款高纖食物預防大腸癌

健康 11:57 2022/09/03

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食物纖維攝取量不足可致大腸癌！一文看清15款高纖食物預防患癌。

大腸癌是本港第2號癌症殺手，據醫管局資料顯示，大腸癌佔本港整體死亡人數的14.9%。衞生署資料亦指，不良的生活習慣是患上大腸癌的高危因素，例如食物纖維攝取量不足、經常進食燒烤食物或加工肉類、缺乏運動等。因此，從飲食習慣上改善，可以有助預防癌症。一齊看營養師推薦15大高膳食纖維含量食物。

最新影片：

台灣營養師余朱青在Facebook專頁指出，引起大腸癌的主因包括：

  • 年齡增長
  • 飲食及生活習慣
  • 菸酒
  • 肥胖
  • 遺傳基因等

而常見症狀包括：

  • 大便習慣改變
  • 便血
  • 貧血
  • 腹脹
  • 體重減輕
  • 腹部有腫塊等

由於早期大腸癌幾乎完全沒有症狀，因此，營養師提醒，一旦出現以上症狀，或本身有家族病史，要及早就診檢查、定時篩檢。

多吃高纖維食物預防癌症

不良的的飲食習慣及生活習慣可引發大腸癌，營養師建議，可以先從改善飲食習慣入手。多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，有助於降低發炎反應及預防大腸癌發生；膳食纖維可以促進排便，幫助腸道蠕動、減少食物停留腸道過久，而引發不好的變質機率。

點擊大圖看15款高膳食纖維食物推薦：

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戒除不良習慣

營養師再提醒，飲食上除了要吃高膳食纖維食物，還要避免攝取加工食品，及高糖、低纖維的製品。另外，高脂肪的紅肉及燒烤食物，應適量攝取或避免。飲酒要適量，小酌即可。

長期維持不良生活習慣也會增加癌變風險，因此，要保持固定運動習慣，維持正常體重。盡量避免吸煙，不要熬夜，遠離罹癌風險。

內容獲「余朱青 營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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