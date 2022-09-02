【好姐姐】女兒做功課攰獲外傭貼心按摩　港媽感動︰錫小朋友最緊要

▲ 有小朋友做功課太累，外傭姐姐為她貼心按摩。

不少在職家長都會聘請外傭，幫忙照顧小朋友及打理屋企，能遇上好姐姐絕對幸運。日前有港媽於社交平台分享，女兒做功課太累時，外傭姐姐總會為她按摩，令她大為感動，認為外傭最緊要是愛錫小朋友。

該名港媽於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖文，直言「平時都好少check cam……無意中見到這一幕」。從她上載的影片可見，小女孩平躺在地下的玩具墊上，背部朝上，外傭姐姐則坐在她的身邊。姐姐細心地為她按摩背部，由肩膀至腰間來回按摩。

最新影片︰

體諒外傭離鄉別井之苦

事後港媽向姐姐了解，才知道原來女兒經常說做功課很累，所以為她按摩紓緩疲累。她談及丈夫曾指外傭做事經常出錯，「似冇心做」，更考慮不與對方續約。不過，她的想法不同︰

我覺得佢錫小朋友（最緊要），其他都係小事。

每當丈夫稱外傭工作不理想時，她也會幫腔「認係我教得唔好」。她明白外傭離鄉別井，並非事事都識，要學用智能家居設備，疫情下又要日夜消毒，她讚賞姐姐適應力已經好強。

僱主認同錫小朋友勝過一切

有僱主及家長看到帖文後，都留言稱讚港媽找到一位好姐姐，認同「最緊要錫小朋友」。有網民表示，「錫小朋友真係加足100分」、「針冇兩頭利，錫小朋友已經勝過一切」、「錫老人家同小朋友都已經好難得」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳