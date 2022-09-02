【星二代開學】胡諾言曬三子女學生相　13歲大女讀蔡繼有暴風成長變少女

▲ 胡諾言分享3子女的最新學生相，大女JayJay已經長大成少女。

45歲型爸胡諾言與年長3歲的陳琪育有3子女，擁有美滿家庭。胡諾言昨日（1日）趁開學日分享3子女的最新學生相，見到他們轉眼間長大了許多，尤其大女胡芷苓（Jay）已經13歲變成少女，愈大愈靚。

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胡諾言與陳琪育有2女1子，大女胡芷苓於9月初即將踏入13歲，二女胡芷悠（Jacey）和細仔胡澔錕（Jayden）也分別9歲半和5歲半。在新學年，胡諾言在社交平台分享子女的學生相，並發文表示，「開學日，好齊整，Do..Re..Mi。」

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細仔讀星級幼稚園St.Cat

其中5歲半細仔Jayden身穿St. Catherine’s國際英文幼稚園（下稱St.Cat）的校服，樣子精靈可愛。St.Cat是星級家長熱選幼稚園，名人校友眾多，包括蔡少芬張晉的女兒楚兒及信兒、陳浩民蔣麗莎4子女、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等。

變化最令人驚訝的是大女JayJay，整個人變得成熟，髮型有少女味，一眾藝人包括李施嬅也留言驚嘆Jay大得好快，好友胡蓓蔚和袁偉豪都讚靚女，袁偉豪更形容JayJay為女神！

▲ 胡諾言3子女大得好快。（IG圖片）

JayJay和Jacey現就讀保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），是近年一眾星爸星媽的熱門之選，星二代校友包括郭可盈林文龍的女兒Tania、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒。

蔡繼有教學模式傾向國際化，首5年是小學課程，6年級開始中學課程，當中3年初中採用校本課程，高中則可選2年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及2年國際文憑大學預科課程（IBDP）。

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保良局蔡繼有學校創校校長及全職學校顧問劉筱玲博士曾接受TOPick訪問時表示，蔡繼有不排名次，不設精英班，沒定期默書，小朋友壓力大減，學校能營造愉快的學習氛圍。且學校講求全人發展，為學生提供多元化的音體藝活動，例如該校小一生需學習一種樂器，她期望學生發展不同項目，讓小朋友發揮潛能找出強項。

今年蔡繼有的IB成績同樣理想，誕生了4名女狀元，考獲最高分45分；另有9名44分榜眼，11名43分探花，同時合共有51名同學考獲40分或以上，佔該校整體考生超過56.7%。蔡繼有於2022/23學年上調學費，現時全年學費由1年級的$90,750至11、12年級的$136,048不等，分11期繳交。

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責任編輯︰林綺玲