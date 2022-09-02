【好人好事】家居照顧員上門照顧體弱長者　退休續當義工疫下無懼感染豁達應對

▲ 潘貴珍從事長者照顧服務員超過 20 年，即使已退休仍義務幫忙，助老人家不遺餘力。（湯致遠攝）

常說現在的社會冷漠無情，但偏偏有一班義工，包括其中一位潘貴珍，退休後沒有選擇享清福，反而身體力行，為一些非親非故的老人家服務，如照顧起居飲食、出入接送，讓弱勢長者都能正常生活。這種無條件付出的愛及無私的精神，為社會帶來一股正能量。

每個人也會年老，如老來孤苦無依，應該得到社會的支援，在最後的生命階段，也有人來照顧自己。這種不問回報的付出相當偉大，今年65歲的潘貴珍，就是一位值得敬佩的家居照顧義工。

決心服務長者

潘貴珍本身做製衣廠，婚後當家庭主婦，因兒子長大而重回職場，因緣際會看到明愛招聘，修讀課程及接受培訓後，投入長者照顧服務。她在1999年入職，她記得第一次出外工作，同事忍受不了老人家的氣味，做了一天就不幹。「當時我們只是去送飯，逗留時間很短，而且我也不覺得有異味，很直接地對她說不適合這份工。如果人人也像她一樣，就沒人入行，更加令我下定決心要做好。」

▲ 潘貴珍不怕中招風險，主動為長者進行病毒檢測。（被訪者提供）

她加入了「改善家居照顧服務隊」，與一班專業醫護人員一起合作，為輪候院舍的體弱長者進行一對一的上門照料，除送飯、家居清潔及護送看醫生外，還要照顧起居生活、早午晚餵藥物、上落輪椅、洗澡如廁，以至復康運動、物理治療及認知訓練等工作。

她還要面對很多不同類型的人，由活動自如的老人家至獨居長者、臥床病患亦有。服務範圍更由元朗、錦田鄉郊至天水圍一帶，平均有200多個個案需要照顧，潘貴珍要四處奔波，着實不易。

面對狀況靠應變細心

走在前線超過廿載，很考驗服務員的隨機應變能力，同時要有一顆細膩的心。潘貴珍無時無刻提醒及觀察長者，例如出去看醫生時，有沒有帶身份證及鎖匙，還要緊記關爐頭及水龍頭，留意長者的身體狀況，如有心臟病或氣促，一定要帶隨身藥物有備無患。「我很幸運，一直以來都沒有試過危急的事發生，有同事試過長者突然不適，要立即送院治理。」

工作生涯中最大的驚魂，是初出茅廬時為一位80歲長者做家務，怎料她敲極門也沒人回應。「我擔心出事，鄰居也沒有聽到伯伯外出，當時立即致電回中心報告。同事着我細心聆聽屋內聲音，真的聽到伯伯微弱的呼救。原來他前一晚跌倒了，無力起身，幸好最後無大礙，只是虛驚一場。」

潘貴珍又試過要處理各種惡劣的狀況：「有位患嚴重腦退化症的婆婆，她每天執垃圾甚至將別人吃剩的食物帶回家。我要將老人家的藥物收在廚房電箱之內，否則她會忘記自己有沒有吃藥，或是會將藥物丟棄。我自己最怕曱甴，但她的家很髒，惟有硬着頭皮，每日早晚都在她家中清理一大堆曱甴。」

用心照顧長者

做得這行，不時要推輪椅、幫老人家洗澡，如此體力勞動，潘貴珍笑說同事們也五勞七傷，她亦曾試過不小心受傷。「當年入鄉村為一位老人家叫救護車，我走出去迎接時太心急，不慎跌倒，弄傷面部及腰骨，休息了兩個多月。而且很多長者家中也沒有裝冷氣，甚至沒有廁所，要扶他們出外，真的會做到大汗疊細汗。」

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別以為對老人家好，他也會一樣理所當然的善待你，有些長者習慣獨居，多了一個陌生人來規管自己，會覺得抗拒。當中更有些抑鬱厭世，身體過瘦不夠健康、沒有求生意志，社工未必能每天去探望，很依靠家居照顧員的幫助。

潘貴珍會花心機跟長者們溝通，氹他們去食藥、做運動及陪診等，可惜有時他們的負面情緒發洩在她身上。「曾有一位老人家，一開口就用粗口大罵，我只求不要挑釁到其他人！醫護人員看不過眼，對他說：『有人這麼好送你來看醫生，你還罵她，有沒有搞錯？』完成工作後，我忍不住躲在洗手間內喊，是唯一一次覺得不開心。」

退休後繼續助人

這種勞動性甚至厭惡性工作，潘貴珍不但沒有介意，反而認為幫助到別人，獲得很大的滿足感。即使她年滿60歲退休年齡，原本可以退下來享受人生，她也選擇留在本行，參加明愛賽馬會臻匯坊主辦的第三齡職學服務計劃，以自身經驗投入「護護送」服務，以義工身份繼續做下去。

她輕描淡寫地說：「做了這麼多年已習慣，本來休息了幾個月，但平時我不常外出，生活實在很苦悶。當時有機會參加這個職學服務計劃，服務遍布不同地區，我當四處去活動一下，跟幾位退休同事邊做邊聯誼，又學習到新事物。以往工作是風雨不改，連初一也要開工，因老人家餵藥不能停；接到一個新個案時，尤其緊張。現在心態改變了，壓力不像以前那麼大，自己也開心輕鬆得多，家人也相當支持。

▲ 疫情下要全副保護裝備，以防長者及自己受感染。（被訪者提供）

疫下不辭勞苦

疫情下安老院舍及長者中心的工作對人手需求更大，護送工作不能因此而中斷，潘貴珍也要繼續做。正常人都害怕染疫，而且還要出入高危的醫院及老人院，她卻豁達地面對。「沒有甚麼好怕，自己做足防疫功夫。反而多了很多工序，如問清楚老人家有沒有打齊針及做核酸，試過入不到醫院，幸好醫生特別安排才有得看。」

難得潘貴珍有一顆熱心去助人，當一個素未謀面的人，如家人般對待及照顧，從不呻辛苦，實在很難得。「每個人也會年老，我自己也有父母，所以不會去計算及想太多，只希望將服務做好，為老人家盡一分力。不用特別去稱讚或感謝我，我自己見到他們開心，也感到安慰。」

50歲以上職場培訓配對

潘貴珍參加的明愛賽馬會臻匯坊的第三齡職學服務計劃，由2020年展開，服務對象為50至69歲人士，提供系統化培訓，強調「學習」（Learn）及「有償」（Earn）之服務概念，讓第三齡人士發揮個人潛能，並將所學的專業技能回饋社會，回應社區所需。參加者可加入義工服務及重返職場，讓熟齡人士都在退休後可享有豐盛人生。

記者：張頌婷