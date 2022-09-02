【我們的青春日誌】陳恩碩長壽音樂劇昨貴賓首演　汪明荃+陳志雲+Ben Sir齊出席兼大讚

▲ 由陳恩碩一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》已於昨天（1日）首演。

由年僅24歲、全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》，曾於2018至2020年間上演57場，一票難求，口碑載道。

經過多年籌備，陳恩碩取址葵興興建「爆炸戲棚劇場」，讓《我們的青春日誌》以香港史上前所未見的長壽音樂劇形式隆重登場，並於2022年9月1日晚上舉行貴賓首演，文化藝術界、劇場界及娛樂界名人親臨支持，齊齊見證香港文化藝術發展昂然邁進全新里程碑。

【疫情下的各行各業】陳恩碩《2020》MV為港人打氣 鄭丹瑞+Ben Sir驚喜現身 【有片】

最新影片：胡定欣專訪

貴賓陣容鼎盛

親臨「爆炸戲棚劇場」出席《我們的青春日誌》首演的貴賓陣容鼎盛，包括藝術發展局行政總裁周蕙心女士、西九文化區行政總裁馮程淑儀女士、香港話劇團藝術總監陳敢權先生、汪明荃女士、謝君豪先生、蘇玉華女士、向海嵐女士、陳志雲先生、歐陽偉豪先生、吳雨先生、馮貽柏先生、梅小青女士、劉家豪先生、蕭潮順先生、奚仲文先生及馬榮成先生等。

各位嘉賓對此全本地原創、集視聽之娛的精采演出讚不絕口，並深受陳恩碩矢志在香港推動長壽音樂劇的抱負、熱情、決心及能力感動，期望《我們的青春日誌》為本地文化及表演事業注入生命力，鼓勵更多有志之士加入文化藝術界，推動業界蓬勃發展。

【我們的青春日誌】感謝星級團隊出錢出力支援業界 陳恩碩為香港人打氣：堅守信念夢想可實現

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

好評如潮

汪明荃女士表示：「《我們的青春日誌》非常精采！接近三小時的演出非常流暢，歌唱水平亦很出色，令人想一看再看。對於陳恩碩這個天才我深感佩服，同時欣賞他對製作長壽音樂劇的決心，希望《我們的青春日誌》繼續大收旺場！」

謝君豪先生表示：「剛看完《我們的青春日誌》的首演，感到非常難得和感動！從製作一套音樂劇到興建全新劇場，需要不同單位互相配合才可成事，我十分佩服陳恩碩！與此同時，他更一手包辦編劇、作曲及導演，充分展現他的才華。演員們充滿活力的演出與享受舞台的態度，令觀眾感受到青春的力量。今天是第一場，日後還有很多很多場，希望他們加油，努力！」

蘇玉華女士表示：「我曾經夢想過可以擁有自己的劇場，這樣就可以隨心所欲地演自己喜歡的戲劇。如今陳恩碩把我這個夢想實現，可以在這裡上演自己一手包辦創作的音樂劇，這位年輕人實在十分了不起，希望他的演出繼續成功！」

向海嵐女士表示：「我早已看過這套音樂劇很多次，因為與導演陳恩碩熟悉，見證著他創作這套劇的過程。我看完之後覺得很感動，所有歌曲均是原創，每一首歌都充滿意思，分別提及親情、友情及愛情，令我回想起讀書時的美好時光，亦反思自己會否因為有一些理想未能達到而有所遺憾。更值得一提的，是《我們的青春日誌》是香港首個長壽音樂劇，陳恩碩更特別為此而興建一個全新劇場，所有喜歡音樂劇、舞台劇的朋友都不容錯過這套非常有意義的純香港創作音樂劇。」

梅小青女士表示：「剛看完《我們的青春日誌》，真的很好看，很感動！很高興香港有這樣的長壽音樂劇，除了歌曲非常好聽之外，從切換場景、講對白以至唱歌等等，各位演員合作無間，非常投入及認真，我十分欣賞，同時為他們感到驕傲，希望這個長壽音樂劇可以一直上演下去！」

歐陽偉豪先生表示：「《我們的青春日誌》可以說是香港音樂劇的代表作，為劇場界立下全新里程碑。這套劇早幾年曾在不同場地舉行試演，我亦曾兩度參演，台詞已經倒背如流，很高興能夠見證它的誕生過程。」

▲ （大會提供）

陳恩碩感言

陳恩碩分享道：「創作100%屬於香港本土的原創音樂劇，並以長壽劇形式上演，是我一直以來的夢想。今日十分榮幸有機會邀請到多位前輩到場，見證《我們的青春日誌》正式公演。長壽音樂劇在外國大行其道，英國有West End，美國有Broadway，大家不會把音樂劇視為曲高和寡的小眾娛樂，而是雅俗共賞，受歡迎的程度，令音樂劇在英國及美國的現場表演藝術巿場佔有最大份額。」

他續指：「香港觀眾面向世界，接受能力及欣賞能力一向都跟世界接軌，我的心願是把劇場普及化，而在香港持續每日上演一齣娛樂性豐富同時令大家有共鳴的音樂劇，歡迎所有人隨時觀看，我認為是其中一個最有效的選項。雖然廣東話並非國際性語言，廣東話音樂劇的市場難以跟英語音樂劇相比，但韓國大學路近年發展成一條劇院街，每天有不下20齣舞台劇及音樂劇上演，而全球說廣東話的人口比韓語的多，一套長期上演的廣東話音樂劇，除了有發展空間之餘，亦有助保育廣東話及推動本土文化。」

《我們的青春日誌》

地點：葵興葵榮路30至34號地舖

交通工具：葵興地鐵站（步行約7分鐘）；鄰近多個巴士站（步行1至7分鐘）

票價：星期三至五港幣270元或港幣290元；星期六至日港幣320元或港幣340元

節目全長：2小時45分鐘（包括15分鐘中場休息）

首演日期：2022年9月1日

預訂門票：www.boomtheatre.com.hk