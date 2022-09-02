《一路瞳行》發放第二條最新預告　吳千語學生造型亮相零違和

▲ 《一路瞳行》

影后惠英紅、吳岱融、吳千語合演的新片《一路瞳行》，是新晉女導演朱鳳嫻根據真人真事改編而成。故事講述紅姐與吳岱融飾演失明夫妻，養育健全女兒千語，描述盲人與常人的家庭矛盾。

《一路瞳行》在今日（9月2日）發放第二條預告，以吳千語飾演的女兒角度出發，看到成長的女兒開始獨立成熟、同時渴望生活上的自由、並希望有自己的朋友，而她背後的原生家庭卻成了她生活與追夢路途中的羈絆。

▲ 《一路瞳行》

戲中千語童年開始便要照顧失明父母，步入青春期兩母女不時爭執，千語還有不少校園情節，需要穿上校服扮中學生，她笑說雖然離開校園一段時間，但拍攝當日得到很多人稱讚自己像學生妹，因此大感開心。



預告一開首只見千語在學校門口見到紅姐等候自己，但因為先前跟紅姐吵架所以自己對此視而不見、直行直過。

▲ 《一路瞳行》

千語回憶說：「場戲講我不認媽媽，經過媽媽時也沒有跟她相認，因為不想讓人知道自己家中的情況；我拍這場戲之前也跟導演傾過很多次，亦看過很多紀錄片關於一個家庭內有一些弱視或失明的父母，會怎樣跟小朋友相處，自己做了一些資料搜集，而今日真正拍攝時也十分感動。」

她坦言，拍攝時非常不忍心，加上紅姐演戲時自己也很感動：「紅姐一隻眼帶了特製隱形眼鏡，另一隻眼就練到有點鬥雞，好真實還原了失明人士隻眼不一定是白色，令我好投入作為一個生活在失明家庭小孩的心情。」

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