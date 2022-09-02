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【警遭割頸】警員2019年觀塘站外遭割頸受傷　入稟向行兇男生索償

社會 14:06 2022/09/02

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被𠝹刀刺傷的警員入稟向行兇男生許添力（見圖）索償。(資料圖片)

2019年10月反修例運動期間，中六男學生涉於觀塘港鐵站天橋，以𠝹刀刺傷軍裝警員頸部，早前於高院承認蓄意傷人罪，原被控企圖謀殺罪獲存檔法庭，被判囚7年9個月。受傷警員日前入禀區域法院，向正在石壁監獄服刑的男生索償，但未有列明金額。

原告梁兆祥，答辯人許添力。入稟狀指，2019年10月13日下午5時許，答辯人於通往觀塘APM商場的行人天橋上， 用鎅刀刺傷原告人的頸部，造成原告人的右頸甲狀軟骨有1處3.5厘米的傷口、內頸動脈80%斷裂，右邊迷走神經完全斷開，右頸皮下氣腫瀰漫性血腫等，遂入稟要求答辯人就其人身傷害作出賠償，但未有列明具體索償金額。

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記者：陳曉欣

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