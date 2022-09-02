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【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

育兒經 17:51 2022/09/02

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鍾麗淇被幼女Michela的舉動打動，感到驕傲。

45歲的鍾麗淇（Margaret），2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路。而11月才7歲的幼女Michela，一直以來都有為父母分憂，對家姐貼心的愛護令Margaret為之感動，Margaret撰寫長文讚幼女善解人意和聰明，為她感到驕傲。

鍾麗淇除了工作外，所有時間都會陪伴兩位女兒。(IG圖片)

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昨日(9月1日)，鍾麗淇在Instagram發帖，上載了三張相片，分別是兩張兩個女的合照和一張她攬著幼女Michela的相片，並分享了一篇長文，文章開首已有感而發寫道，「有時我哋嘅家庭可能與典型家庭嘅經歷唔同。（Sometimes our family dynamic may be a bit different from what a typical family may experience. ）」因為Isabella的罕見病情導致她不能與妹妹去郊遊及一起活動，為了控制病情，Margaret一家人還要經常去看醫生和治療師，令到Michela在學識26個英文字母前，已經學會家姐的病名「Wolf Hirschhorn Syndrome」。

鍾麗淇知道Isabella需要更多的關心和照顧，也知道細女Michela同樣需要父母的關心，所以她將會永遠陪伴在兩位女兒身邊。(IG圖片)

Margaret誇讚幼女是一個有韌性的人，比她同齡的人更善解人意和聰明，而且懂得將心比心。

當你唔理解Isabella嘅感覺時，你就會問我。有時候，我亦會見到你靜下來，專心觀察、傾聽去感受你嘅家姐。（You would easily ask me what Isabella is doing, gesturing and how is she feeling when you don’t understand at times. And I see those moments when you’re still, look attentively, listen and just feel your sister.）

妹妹Michela不時都會幫忙照顧家姐Isabella，兩姊妹感情非常之好。(IG圖片)

Margaret讚幼女不僅用耳朵傾聽，還會用心靈感受，令她大為感動，

您所做的事情已經超過媽媽和爸爸的期望（you are already more then mama and papa can wish for）。

鍾麗淇誇讚細女是一個有韌性的人，比她同齡的人更善解人意和聰明，更懂得將心比心。(IG圖片)

文章末端，Margaret表示理解Isabella需要更多的關心和照料，但知道幼女Michela同樣需要父母的關心，所以她將會永遠陪伴在兩位女兒身邊，同時對Michela表達愛意，大讚她做到自己而感到驕傲，也因為Isabella有一位amazing的妹妹而感到自豪。

貼文一出，不少網友大讚幼女Michela出色兼有愛，更表揚Margaret是一個Well done媽媽，而佘詩曼也留言「I'm so proud of you！」

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責任編輯︰王明芳

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