【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

45歲的鍾麗淇(Margaret),2010年與老公Nardone Ruggero結婚,同年誕下大女Isabella,不過Isabella在6個月大時,確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf-Hirschhorn Syndrome),手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤,醫生曾診斷後斷言不能走路。而11月才7歲的幼女Michela,一直以來都有為父母分憂,對家姐貼心的愛護令Margaret為之感動,Margaret撰寫長文讚幼女善解人意和聰明,為她感到驕傲。

▲ 鍾麗淇除了工作外,所有時間都會陪伴兩位女兒。(IG圖片)

昨日(9月1日),鍾麗淇在Instagram發帖,上載了三張相片,分別是兩張兩個女的合照和一張她攬著幼女Michela的相片,並分享了一篇長文,文章開首已有感而發寫道,「有時我哋嘅家庭可能與典型家庭嘅經歷唔同。(Sometimes our family dynamic may be a bit different from what a typical family may experience. )」因為Isabella的罕見病情導致她不能與妹妹去郊遊及一起活動,為了控制病情,Margaret一家人還要經常去看醫生和治療師,令到Michela在學識26個英文字母前,已經學會家姐的病名「Wolf Hirschhorn Syndrome」。

▲ 鍾麗淇知道Isabella需要更多的關心和照顧,也知道細女Michela同樣需要父母的關心,所以她將會永遠陪伴在兩位女兒身邊。(IG圖片)

Margaret誇讚幼女是一個有韌性的人,比她同齡的人更善解人意和聰明,而且懂得將心比心。

當你唔理解Isabella嘅感覺時,你就會問我。有時候,我亦會見到你靜下來,專心觀察、傾聽去感受你嘅家姐。(You would easily ask me what Isabella is doing, gesturing and how is she feeling when you don’t understand at times. And I see those moments when you’re still, look attentively, listen and just feel your sister.)