【人事變動】教大首席副校長李子建獲薦　接替張仁良成下任教大校長

▲ 教大首席副校長李子建獲薦接任下任教大校長。（資料圖片）

香港教育大學校長張仁良將於明年8月底任期屆滿卸任，現任教大學術及首席副校長李子建獲遴選委員會推薦接任下任教大校長。

教大今年2月初宣布，校長張仁良將於本屆任期屆滿後不尋求連任，教大隨即就校長一職展開全球招聘。教大今日表示，教大校長遴選委員會經過全球招聘後，正式推薦李子建為下一任校長候選人。校方稍後將安排候選人與師生會面，並透過電郵收集意見，最後呈交予校董會考慮。

據教大網頁指，李子建早年畢業於香港大學，並取得英國牛津大學理學碩士及中大文學（教育）碩士、哲學博士學位，其研究範圍包括課程與教學、環境教育與地理教育，以及學校改進等。

李子建現時身兼教大學術及首席副校長，以及課程與教學講座教授，他於2010年加入教大前身的香港教育學院，此前曾任香港中文大學教育學院院長及課程與教學學系教授，並為中大教育學院大學與學校夥伴協作中心主任，以及歷任聯合書院和晨興書院院務委員，另曾任中學教師及柏立基師範學院講師。

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責任編輯：馮琪雅