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【死亡個案】新增8宗死亡個案　2人未及送醫已經死亡

社會 16:39 2022/09/02

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本港疫情反彈。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

劉家獻指出昨日新增8宗個案，7男1女，57-92歲，3位沒有完成接種，包括有一人從未接種疫苗。

82歲男，無打針，糖尿、高血壓，8月22日快測陽性，沒有上報政府，亦沒有看醫生，9月1日家人發現他暈倒，白車到來後急救，到屯門醫院急症室已經沒有心跳，急救無效死亡。核酸測試CT值19.5。劉家獻指這名病人沒有呈報，家人亦沒有幫手呈報，他指醫管局一般對60歲以上確診長者都會以電話溝通，包括講解哪裡去看醫生等等。

57女，8月27日核酸測試陽性，9月1日早上家人發現她身體不舒服、口齒不清，救生車到時已經暈倒，急救後無效過身。她打過兩針，有肺和腎惡性腫瘤，CT值19.6。

84歲男性，末期直腸癌；69歲男，心肌梗塞和大腸癌；92歲男性，有腎衰竭；75歲男性，有長期病，入院後有吸入性肺炎；87歲及90歲男性，長期病患包括心肌梗塞、認知障礙，因為新冠肺炎入院，治療後不治。劉認為未必與新冠肺炎有關。

張竹君表示昨日新增4間安老院舍感染，包括：

  • 深水埗百樂安老院1院友確診，3院友檢疫。
  • 曾肇添護老院，這幾日陸續有7院友、3工作人員確診，5樓的25位院友檢疫。
  • 港福護老院葵興有限公司，3院友確診，17人檢疫。
  • 新生精神康復會新生會大樓宿舍3，有1院友確診，5同房院友檢疫。

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記者：袁澍

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