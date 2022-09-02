【高脂陷阱】營養學家拆解6款月餅糖份脂肪真身　流心奶黃飽和脂肪比冰皮高逾5倍【內附詳情】

▲ 註冊營養學家蕭婉芹拆解6款月餅糖份脂肪真身，原來，流心奶黃月餅的飽和脂肪比冰皮月餅高逾5倍。

下星期六（9月10日）是中秋節，這一個月的月餅廣告排山倒海而至，有傳統蛋黃月餅、有流心月餅、有冰皮月餅，內餡味道更由常見的蓮蓉豆沙至矜貴鮑魚松露都有。

月餅味美，但由於它糖份或脂肪都有番咁上下，不如由英國註冊營養學家蕭婉芹為大家拆解月餅的「真身」。

中秋節除了有假放，另一令人期待是一年一會的應節月餅。蕭婉芹（Kennie）表示，傳統有蓮蓉月餅，之後有金華火腿五仁月餅，後來冰皮月餅和雪糕月餅面世，顛覆月餅可凍吃的體驗。近年來，最受歡迎的一定是流心奶黃月餅和主打健康的低糖月餅。事實上，買月餅除了迎合個人合味外，亦可考量其營養成分，以下由Kennie逐一分析：

1.傳統雙黃白蓮蓉月餅

傳統月餅以蓮蓉和砂糖為主要材料，普遍糖份是眾多款式中最高，吃半個大概90克雙黃白蓮蓉月餅，就已經接近攝取了8茶匙糖份。

▲ 英國註冊營養學家蕭婉芹指，低糖月餅相比傳統月餅，糖份雖然低很多，但整體卡路里和飽和脂肪並沒有降低。（經濟日報資料庫）

2.低糖月餅

想食月餅又怕糖分太高，很多人會選擇低糖月餅。Kennie指出市面上的低糖月餅款式五花八門，大部分低糖月餅將砂糖改用代糖，例如最近很受食品業採用的赤蘚糖醇，零卡路里、零升糖，亦沒有典型強烈甜味劑的餘味（After Taste）。

雖然，同一分量的低糖月餅相比傳統月餅，糖份可以低至八分一，但整體卡路里和飽和脂肪並沒有降低。而一些主打純素的低糖月餅，由於採用了椰子油和椰奶等，亦大大提高了飽和脂肪的含量。

3.冰皮月餅

相對而言，冰皮月餅由於主要採用綠豆蓉和澱粉，卡路里和飽和脂肪含量是眾多款月餅中最低的。吃一整個60克冰皮月餅，相對於半個約90克傳統蓮蓉月餅而言，前者卡路里已低兩倍、飽和脂肪的含量更減少3倍。

▲ 月餅營養分析（被訪者提供）

4.流心奶黃

近年大家都喜歡的流心奶黃月餅，Kennie說其實蘊藏了高飽和脂肪的危機，尤其對於想減肥和三高人士，需要特別留意。由於流心奶黃月餅需要用上大量的牛油和蛋黃油，有些更用上忌廉去做出流心的效果。以同一分量的流心奶黃月餅作比較，飽和脂肪含量可高出傳統蓮蓉月餅的2.5倍，更是高出冰皮月餅的5倍多。

5.金華火腿五仁月餅

喜歡果仁的朋友，會選擇五仁月餅。市面上的五仁月餅，雖然用上比較健康的果仁，但亦加入不少分量的砂糖。食半件（大概90克）金華火腿五仁月餅，都已經等於食了超過6茶匙糖。世衛建議健康低糖飲食，每天不超過6茶匙糖，半個金華火腿五仁月餅已經等於一天限量。

不過，五仁月餅相比其他款式月餅，多出超過一倍的膳食纖維和蛋白質，適合健身人士選擇。

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6.雪糕月餅

小朋友首選最愛的月餅！Kennie分析雪糕月餅主要會用上全脂奶、忌廉和糖，所以成為眾多月餅之中，飽和脂肪含量之冠。她預計不久將來，會有低脂雪糕月餅推出，以迎合顧客需要。

總括而言，在眾多款月餅中，Kennie認為冰皮月餅性價比最高，其次是五仁月餅。但她強調月餅始終是屬於高糖高卡路里食物，大部分亦含高飽和脂肪，建議可以在食用分量上着手，二至三人家庭的可選擇迷你月餅，淺嘗亦可感受到中秋過節的氣氛。

記者：周美好