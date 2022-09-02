【校長專欄】面試班操練嚇怕孩子　幼園校長：生活中培養自理禮貌

▲ 湯校長認真，在生活中培養自理禮貌，比上面試班更有用。

孩子是父母最珍貴的禮物，家長必定悉心栽培自己的孩子。孩子日漸長大，轉眼間便要入讀人生第一所學校，現今科技發達、資訊氾濫，家長在尋找幼稚園的路上，可能會遇到各式各樣的「問題與答案」：

「某某說這間幼稚園很出名，我要報名嗎？」

「聽聞那所幼稚園要通宵排隊取報名表的，我是否要去排隊？」

「街坊說讀完這所幼稚園，就可以去那所名校小學，我一定要去報名！」

如果只靠道聽途說，能成功找到一間適合孩子的幼稚園嗎？

家長可先了解本港幼稚園的類型。香港有超過一千所幼稚園，當中分為私立及免費，前者又分本地和國際，每年學費由一萬元至十萬元不等。而本地免費幼稚園，大多由非牟利機構開辦，設有半日制、全日制或長全日制，並有參加政府的「幼稚園免費教育計劃」，只要家長為孩子申請「幼稚園註冊證」，入讀大部份半日制本地免費幼稚園都不需繳交學費。

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家長亦可從學校的課程、教學方法、師資等方面考慮。私立幼稚園的課程獨立，不受教育局所限制，較適合銜接直資和私立小學。本地免費幼稚園由於受政府資助，因此課程、師資及師生比例都需依照教育局規定，而大部份都採用遊戲中學習模式，以促進幼兒均衡發展為本。

本地免費幼稚園所採用的教學法各有不同，例如：主題教學、專題研習、蒙特梭利教學法、區角活動、高廣度教學、故事活動教學等，家長可親身到學校參觀，了解其教學特色，才能決定是否適合自己的孩子。此外，家長可選擇離家較近的幼稚園，因為孩子年紀尚小，如果舟車勞頓花一小時車程才到達學校，未開始上課已用了一半的精力，試問孩子還能專注於課堂嗎？倒不如讓孩子有充足的精神上學去。

此外，一般幼稚園在取錄學生前，都會面見孩子和家長，會面中老師會觀察孩子與他人的互動、會否回答老師提問、或家長是否認同學校理念等。有些家長會為孩子報讀多間幼稚園，孩子可能需要進行不同形式的面試，因此坊間出現了各式各樣的「面試班」去「訓練」孩子的面試技巧，但過多的面試會為孩子帶來壓力，到頭來或會弄巧反拙，嚇怕孩子。

家長可從生活中入手，讓孩子潛移默化，培養良好的社交禮儀、品德和習慣，例如日常多帶孩子到公園玩耍，讓孩子接觸不同的人、事、物，學習與同儕相處、交談。家長亦要以身作則，多運用禮貌語如「請」或「謝謝你」、早上跟鄰居和護衛打招呼等等。同時，在家中與孩子建立做家務的習慣，讓孩子摺衣服、抹桌子、收玩具。當孩子在面試過程中有禮貌地回應別人、懂得輪候或禮讓、又會自行收拾物品，便可展現孩子具備良好的品德。

由孩子來到世界的第一天，父母已為孩子的成長作出不同的選擇。世上沒有最好的幼稚園，只有最適合自己孩子的幼稚園。希望家長都能為孩子找到心儀的學校，讓他們在優質的環境中愉快學習，健康成長。

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