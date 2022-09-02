【非禮兒子】前警員涉教子手淫兼直播夫婦交歡過程　兒子：片段猥瑣變態

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47歲前警員涉於兒子小一起教導他手淫，4年後多次播放色情影片要求兒子一同手淫。涉案前警員否認向16歲以下兒童作出猥褻行為等共10罪，案件今（2日）於高等法院續審。事主於錄影會面指，被告指事主需觀看真人示範，遂於睡房架設鏡頭，直播夫妻兩人性交予事主觀看。事主形容片段猥瑣及變態，遂反轉手機，但仍聽到呻吟聲及部分性交場面。被告事後問事主「正唔正啊？雄唔雄武？」

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。

事主X現年15歲，庭上今早播放事主X於12歲的兩次錄影會面片段。X指出，被告要求他需學會手淫，又指「將來要識女仔要識呢啲，呢啲會令女仔好開心嘅」。被告又曾於家中播放色情影片，並在X面前「將手指插入生殖器」，並不斷轉圈。X形容過程變態，自己並無意慾觀看。

X又指，被告曾於成功遊說姑媽借錢後，為慶祝成功借錢，帶他到商場洗手間自瀆。

被問到被告會播放甚麼色情影片時，X指多數為韓國片，但亦包括其他國家。X續指，被告除在他面前自慰外，亦會要求X一同自慰，被告亦曾於X拒絕後稱「搞錯啊，咁正你都唔識珍惜」，及以藤條指嚇X，要求X自慰。

X又指，被告指X需觀看真人示範，遂於睡房架設鏡頭，直播夫妻兩人性交過程予X觀看。X形容片段猥瑣及變態，遂反轉手機，但仍聽到母親稱「太舒服啦」，以及看見部分性交場面。被告事後問X「正唔正啊？雄唔雄武？」，由於X不欲再談，故稱「OK嘅」。被告事後拆除鏡頭和刪除直播程式。

被告代表律師於今午盤問X時指出，X於讀小三時，經常未有完成功課，父母要求他須完成所有功課，否則會於家中安裝閉路電視。X供稱，不肯定父母有否說過，只記得父母有在客廳安裝了閉路電視，但父母有相關程式以作開關。

控罪指，被告於2016年及2018年某日，三度向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及相同單位三度煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。

交替控罪指，被告於2016年及2018年某日，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

案件今午續。

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記者：梁錦麟