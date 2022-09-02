【痞子殿下】吳岱融提議為刺殺戲添歌舞元素　麥美恩獻螢幕初吻前食鰻魚飯被怒睥

一連25集的《痞子殿下》今晚（2號）播出大結局，於昨晚一集，飾演無雙的麥美恩（Mayanne）與飾演裘勇的吳岱融上演浪漫歌舞劇搶盡焦點，兩人邊唱《幾度夕陽紅》邊跳舞，情到濃時更來個深情激吻。

正當觀眾以為有情人終成眷屬時，無雙突然用刀刺向裘勇，原來無雙慘遭榮嘯（韋家雄飾）利用，誤會裘勇是其殺夫兼姦妹仇人。

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深愛着無雙的裘勇不但沒有怪責她，並道出自己是太監的秘密。

隨着裘勇身份曝光，曾被網友誤會與裘勇是同性戀的霍青山（曹永廉飾）終還清白，兩人關係純粹是「真．友誼」，昨晚其中一場戲裘勇捉着無雙、青山的手講「臨終遺言」，畫面看似非常感人，但原來裘勇只是睡着了，埸面搞笑兼溫馨。

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麥美恩瘋狂練歌

該場歌舞戲睇頭十足，Mayanne受訪時透露原本只是一般的刺殺戲，但岱融哥想增加戲劇感故提議加入歌舞元素，更熱心地親自排舞，Mayanne說：「想做到談談情跳跳舞嘅感覺，加上第一次喺劇集度唱歌，所以一有時間就係咁練歌。」

Mayanne笑言拍歌舞劇難過拍打戲：「好多人以為我哋係錄音，但其實真係喺現場跳唱咗一次，原本以為要喺Studio補錄多一次，點知監製話效果幾好，唔使再錄可以直接出街。」

提到為岱融哥獻上螢幕初吻，Mayanne爆料笑謂：「拍呢場Kiss戲之前大家放咗個飯，我嗌咗鰻魚飯，岱融哥聽到之後用一個凌厲嘅眼神望住我，原本都唔知發生咩事，後尾發覺食完鰻魚飯係會口臭，所以我係咁食香口膠辟咗陣腥味先拍！」

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古裝劇加科幻元素玩味濃

昨晚另一幕「插線」潛行夢境的場口，又是劇組腦洞大開之作。劇情講到紀威（周嘉洛飾）無意間發現佔據了千刀身體的千尋（朱敏瀚分飾）在桌上留下古怪痕跡，斷定是千刀發出的求救記號。

紀威於是使計將千尋迷暈，小妹（JW飾）則利用紅線接駁紀威與千尋頭部，幫助紀威進入千尋夢境尋找千刀。該場入夢戲科幻感十足，加上每當千刀轉換人格時均會出現陀螺，似是向荷里活經典電影《潛行凶間》致敬，古裝劇加上科幻元素，玩味十足。

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村民使盡渾身解數

今晚大結局繼續高潮迭起，紀威假裝叫紀炯（杜燕歌飾）傳位給自己，目的是引誘三皇子發難攻入首振鎮，武功高強、深藏不露的村民決定「自己的鎮自己救」，實行大晒冷抗敵。

該幕超英式「End Game」大型武打場口甚有睇頭，60位村民使盡渾身解數、各自出「大招」迎敵，場面震撼之餘不失搞笑，睇頭十足。