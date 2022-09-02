【兩地通關】廣東省委書記李希：因時因勢完善粵港聯防聯控機制

▲ 深化粵港合作視頻會議昨召開。（政府新聞處圖片）

廣東省委書記在昨日舉行的深化粵港合作視頻會議上提出，要持續優化完善疫情聯防聯控，強化信息共享、措施聯動，因時因勢完善粵港聯防聯控機制，更好保障兩地居民健康安全和交流往來。

李希在會議上提出6點，包括：（1）深入推進粵港兩地「軟硬聯通」；（2）深化科技產業合作；（3）加強重大合作平台建設；（4）深化民生領域合作。（5）持續優化完善疫情聯防聯控；（6）進一步完善交流合作機制。

其中，在加強重大合作平台建設方面，李希提出，要抓好前海、南沙等重大合作平台建設，加強共建共享，探索協同發展新模式。在深化民生領域合作方面，則要聚焦青年創新創業等領域，共同推出更多群眾期盼的惠民政策，營造便利兩地居民在大灣區工作生活的政策環境。

廣東省省長王偉中則指出，要進一步完善並充分發揮粵港合作專班等合作機制作用，全力破解制約粵港合作的堵點難點問題，同時，抓緊籌備召開粵港合作聯席會議，明確年度重點工作事項，推動形成一批具體工作舉措，共同謀劃推進粵港各領域合作發展。

特首李家超表示，為加強粵港合作機制，粵港將設立13個合作專班，涵蓋防疫通關、北部都會區、《南沙方案》、創新及科技、金融、商貿、青年就業創業實習等範疇。

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責任編輯：林曉君