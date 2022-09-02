【人大換屆】港區人大選舉設1423名選舉會議成員　譚耀宗：適當時候會交代會否參選

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

在北京，全國人大常委會會議今早閉幕，通過新一屆港區人大代表選舉會議名單，共有1,423人。與會的全國人大常委譚耀宗透露，原本有1,431人登記參加選舉會議，但有1人離世，7人喪失資格。

譚耀宗會後透過視像見記者時表示：「經覆核後，有1位被認定並非中國公民。另外，在7月20日後，有6位辭去香港特別行政區選舉委員會職務，相信他們都是進入了政府問責團隊。」

全國人大將於今年底換屆，由選舉會議負責選出新一屆港區代表。譚耀忠指，人大委員長栗戰書宣布，今次選舉由人大秘書長楊振武負責，按照上一屆情況，相信會在12月中舉行，選出36名港區人大，亦料有3個候補名額。

他又指，人大選舉並無俗稱「七上八落」等參選年齡限制：「人大因為選舉產生，沒有規定指年齡限制，人大選舉辦法無年齡限制。如你認為自己可以擔負工作，便繼續參選。這1,423委員自己可以報名參選，不是委員之外亦都可以參選。」

譚耀忠表示，不清楚現任港區人大，有多少人會參選或不參選。至於他會否爭取連任？他回應指：「我自己會有決定 ，不過適當時候我會告訴大家。」

對於港區人大早前因疫情關係，押後訪問新疆，譚耀忠表示，最近當地疫情數字回落，但未知何時會再出發，可能中秋節後才有消息。

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責任編輯：胡偉明