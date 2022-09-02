  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人大換屆】港區人大選舉設1423名選舉會議成員　譚耀宗：適當時候會交代會否參選

政治 15:48 2022/09/02

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

在北京，全國人大常委會會議今早閉幕，通過新一屆港區人大代表選舉會議名單，共有1,423人。與會的全國人大常委譚耀宗透露，原本有1,431人登記參加選舉會議，但有1人離世，7人喪失資格。

譚耀宗會後透過視像見記者時表示：「經覆核後，有1位被認定並非中國公民。另外，在7月20日後，有6位辭去香港特別行政區選舉委員會職務，相信他們都是進入了政府問責團隊。」

全國人大將於今年底換屆，由選舉會議負責選出新一屆港區代表。譚耀忠指，人大委員長栗戰書宣布，今次選舉由人大秘書長楊振武負責，按照上一屆情況，相信會在12月中舉行，選出36名港區人大，亦料有3個候補名額。

他又指，人大選舉並無俗稱「七上八落」等參選年齡限制：「人大因為選舉產生，沒有規定指年齡限制，人大選舉辦法無年齡限制。如你認為自己可以擔負工作，便繼續參選。這1,423委員自己可以報名參選，不是委員之外亦都可以參選。」

譚耀忠表示，不清楚現任港區人大，有多少人會參選或不參選。至於他會否爭取連任？他回應指：「我自己會有決定 ，不過適當時候我會告訴大家。」

對於港區人大早前因疫情關係，押後訪問新疆，譚耀忠表示，最近當地疫情數字回落，但未知何時會再出發，可能中秋節後才有消息。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【新冠肺炎】新疆疫情升溫　港區人大考察團需押後
15:38 2022/08/10
【新冠肺炎】新疆疫情升溫　港區人大考察團需押後
年屆68歲不選人大？　陳亨利：不會跌入年紀大的「圈套」
11:00 2022/08/20
年屆68歲不選人大？　陳亨利：不會跌入年紀大的「圈套」
【施政報告】李家超晤港區人大代表及政協委員　多人籲公布通關時間表
20:31 2022/08/26
【施政報告】李家超晤港區人大代表及政協委員　多人籲公布通關時間表

你可能感興趣

【新冠肺炎】新疆疫情升溫　港區人大考察團需押後
15:38 2022/08/10
【新冠肺炎】新疆疫情升溫　港區人大考察團需押後
年屆68歲不選人大？　陳亨利：不會跌入年紀大的「圈套」
11:00 2022/08/20
年屆68歲不選人大？　陳亨利：不會跌入年紀大的「圈套」
【施政報告】李家超晤港區人大代表及政協委員　多人籲公布通關時間表
20:31 2022/08/26
【施政報告】李家超晤港區人大代表及政協委員　多人籲公布通關時間表
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
12:09 2022/09/01
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
今日 11:00
【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
14:20 2022/09/01
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助