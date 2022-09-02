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【白色強人II】港姐郭柏妍感謝觀眾手下留情　否認是上位小花承諾繼續努力

娛樂 15:43 2022/09/02

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郭柏妍自認很多不足地方，感謝大家支持！（陳曉柔攝)

TVB醫療劇《白色強人II》今晚（9月2日）播出大結局，自劇集播出以來口碑及收視都非常好，昨晚（9月1日）劇組在銅鑼灣舉行慰勞宴。

此劇作為「處女劇」的郭柏妍（Rosita）被網民大讚演出自然，前途無可限量，問到她有否留意網上留言，Rosita接受TOPick訪問說：「我有留意，但我覺得監製﹑導演及幕後工作人員都有幫助我，我感謝他們的意見，不過我知道自己還有很多不足的地方，所以很感謝網民對我『手下留情』，希望之後再有其他角色，大家可以見到我進步。」

今晚劇集大結局，劇中她暗戀陳豪，究竟會否有進一步發展？Rosita說：「我覺得是很特別的關係，大家一定要留意。」

【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花　首次拍劇演慘被性侵戲份

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大讚陳豪是好前輩

當中與陳豪有不少對手戲，Rosita大讚對方是一個很好的前輩：「可以在他身邊學習是十分開心，之前自己一直沒有演戲的經驗，能夠在前輩身上看到其說話節奏和動態，怎樣演繹會較自然，我看到很多網民留言大讚陳豪演到很像真醫生，他絕對是一個很好的學習對象。」

她又指自小喜歡看TVB的劇集，絕無想過有一天能與劇中的前輩演戲：「自己本身都是《白色強人》的粉絲，完全沒有想過能夠參與第二輯，還可與那麼多視帝視后級合作，自己十分榮幸能參與其中。」

備受大台力捧

另外，談到她還有4部劇集未播出，可見公司對她十分重視，絕對是力捧的上位小花之一，對此Rosita說：「很感謝公司給機會我，我覺得公司每位女藝人都是上位，大家都很努力，做自己喜歡的事，我都不例外，希望可以繼續演更多不同作品以及在戲劇上做得更好。」

記者:陳曉柔

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