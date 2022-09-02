【明日戰記】回顧《風雲》至今港片視效演變　導演吳炫輝：大家努力把水平推向極致

▲ 《明日戰記》挑戦港片史上最高票房。

古天樂任總監製的《明日戰記》，上映一周衝破3.000萬票房，以此走勢，有望可成為香港史上最高票房華語電影。《明日戰記》獲讚為港片帶來視效突破，由籌備至完成歷經7年，導演至製作團隊見證里程碑的誕生，亦被認同是自《風雲》後在特技上最具意義的港產片。

古天樂向來是科幻片迷，多年前已擁有一個倉庫收藏其鍾愛的《星球大戰》等電影模型及1:1手辦，最初以為僅是其大男孩的情意結，至他宣布要拍《明日戰記》，才逐漸透露原來一直為拍攝港產科幻片而鋪路。

▲ 古天樂投資《明日戰記》更大目標是培育港產特技人員。（電影公司提供）

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堅持香港製造

古天樂開拍《明日戰記》，除了一圓拍科幻片心願，亦希望培育香港拍特技片的人才，導演吳炫輝分享，正式開拍前他和古天樂在公司天台單做試驗已3個月。「以電影角度和經濟原則來說，最好拍完一年後就可出街，應該將工序拆成10、20間公司，在世界不同地方做，然後將成果合併在一起。」

不過，導演坦言有想過將部份特技拿去歐洲做，但古天樂指如全部拿去給別人做，那他們在過程中就不能學習。「我們的初心是最初上天台那樣，自己落手落腳做，故一定要要自己搞！」

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古天樂亦曾在TOPick專訪中分析：「在香港當然也有其他的特技公司，我們也試過把部分視效分給其他公司做，但返來的水準實在太參差，最終決定全部由自己同事去搞，所以才花了那麼長時間。」

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另外，電影原定在2019年上映，因受疫情影響了後期工序。古天樂解釋：「因為許多視效製作不能帶回家做，一定要用公司資源，所以亦對製作期帶來影響。」

見證20年特技演變

《明日戰記》導演吳炫輝雖首次任電影導演，但他是行內資深的特效製作人員。他由入行起就見證港片在特技製作的演變過程。

他憶述：「約20多年前，我加入了香港視效公司先濤（CENTRO），很慶幸可以看到《風雲》由製作至面世的過程，當然那時的科技跟現在差很遠，但對初入行連綠幕是甚麼都不清楚的新人已很新穎，而《風雲》是港片特技的轉捩點，之後在電影用視效來表達便愈來愈普遍，不過因為產量漸多，在成本、製作時間等問題下，令港片的視效水準有所回落。

大家面對的問題，是觀眾一看就知哪些是技持，而不是把它融合在故事內。

吳炫輝其後曾參予《投名狀》、《鬼域》、《風雲II》等視效製作，亦曾憑三片奪香港電影金像獎最佳視覺效果，正是他跟一班特技師用心尋求突破的成果。「香港近年做特技的水準是平穩發展，外面很多特效公司都是曾一起工作的同事，大家一直在努力進步，想把港片特效水準推向極致。」

▲ 導演吳炫輝是資深特效製作人員。（陳慧安攝）

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港片可跟國際接軌

他揚言香港特技在硬件上已很先進，只要時間和製作足夠，是可以跟國際水平接軌，惟創作的思維才是靈魂。「科技幻除了講特技，故事的元素亦很重要，並要有很成熟的電影工業去配合，以學科來比喻，除了中英數都佳，還要科學、美術都齊備才可成事。」

▲ 90年代，荷里活特技在《侏羅紀公園》（Jurassic Park）後已邁向全電腦CG效果，劉偉強執導的《風雲雄霸天下》，以嶄新的視效手法，展示戲中的樂山大佛、異獸火麒麟以及各種漫畫中的打鬥場面，在當時給予觀眾很大的視覺震撼。

吳炫輝形容古天樂是一位對科幻片及視覺特效有豐富知識的電影人，更如《明日戰記》的特技顧問。「今次電影不止是要拍港產科幻片，更是展示了現今的特效水平，讓以後的製作人和觀眾會對港片的特技有更興趣。」