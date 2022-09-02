【大灣區】香港居民南沙工作享港稅　明年起可申報

▲ 港人南沙工作可享港稅。（資料圖片）

南沙財稅部門表示，在廣州南沙工作的港澳居民，明年起可申報稅務優惠，相關政策申報指南即將出台。

今年6月中出台的《南沙方案》提到，在南沙工作的港澳居民，在南沙繳交的個人所得稅，如超過港澳繳交的稅款，可予免徵。享受的優惠項目包括綜合所得（工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費四項所得）、經營所得，以及經地方政府認定的人才補貼所得。

南沙財稅部門今日表示，即將推出相關政策申報指南，明年起，在南沙工作的港澳居民（包括永久性和非永久性居民），將可按照最新規定辦理享受稅務優惠。

屆時申請人可以親自或委託方式辦理，相關證明文件則可以線上、線下或郵寄提交。

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責任編輯：林曉君