每月經痛不當一回事？「朱古力瘤」或越生越大　婦科檢查助及早診斷子宮內膜異位症

大部份女士都習慣每個月總有幾天「不方便的日子」，經期變化很多時正反映身體的狀況，但並非所有女士都有細心留意經期變化。過往沒出現過的症狀，例如：突如其來的經痛，又或越趨嚴重的症狀等，其實可能是身體向我們發出的警號。香港婦產科學會代表翁淑菲醫生表示：「畢竟環顧身邊很多朋友都有經痛問題，女士很多時因而輕視了經痛的背後成因可能與婦科疾病有關。臨床所見，不少子宮內膜異位症個案是由於女士發現難以懷孕，經婦科檢查後才發現患病。」



經期反映身體狀況 不正常經痛宜盡早求醫進行婦科檢查



如出現嚴重經痛、經期不規則、經量太多或太少，都可能反映身體狀況有異。以經痛為例，可分為原發性經痛及繼發性經痛，前者一般不超過兩天，而後者大多由疾病引起。如發現經痛持續三至四天，甚至整個經期，或痛楚隨時間加劇，甚至伴隨性行為期間盆腔出現痛楚、經血過多等問題，則可能為不正常的經痛，建議應求診進行婦科檢查。



不少疾病都可導致經痛，子宮內膜異位症是其中一種。子宮內膜異位症是指子宮內膜組織出現在子宮以外的地方。當在卵巢出現，並越積越大，則為子宮內膜異位瘤（俗稱「朱古力瘤」）。而朱古力瘤會隨時間增大，速度人人不同。除造成朱古力瘤外，子宮內膜異位症有機會導致輸卵管阻塞及盆腔出現黏連，而發炎因子亦會影響排卵、精子成功遇上卵子及胚胎著床的機會，造成生育困難。數據顯示，平均約四成子宮內膜異位症患者難以懷孕。及早診治子宮內膜異位症可防病情惡化，亦可阻止朱古力瘤越變越大，甚至爆裂。



當女士求診，醫生於問診後，會透過觸診檢查盆腔是否有異位的子宮內膜組織，再使用超聲波檢查觀察卵巢是否有朱古力瘤，惟超聲波檢查未必能看到體積小的朱古力瘤，另外有需要時亦可進行磁力共振及腹腔鏡檢查。當確診子宮內膜異位症或發現卵巢有朱古力瘤，患者應接受適時治療以紓緩症狀及改善生育能力。

朱古力瘤切除手術非必然 荷爾蒙藥物減復發



醫生會因應不同因素，如子宮內膜異位症或朱古力瘤的嚴重程度、患者的生育意向等去制訂治療方案。不少患者擔心患上子宮內膜異位症或朱古力瘤進行手術有風險，翁醫生表示：「並非所有子宮內膜異位症或朱古力瘤患者均需要動手術，除非情況嚴重或朱古力瘤體積很大，否則一般建議先用藥物治療。」如患者正準備生育，多建議以止痛藥或消炎止痛藥紓緩經痛。如患者此刻暫未有生育打算，可考慮使用荷爾蒙治療: 包括口服黃體酮、口服避孕藥、藥性子宮環等。



但如朱古力瘤體積已達4至5厘米或以上，或單靠用藥未能紓緩子宮內膜異位症引起的痛楚，且不適已對生活造成影響，醫生考慮過患者的年齡、症狀及意願後，或會建議手術方案。惟手術有機會令卵巢功能受損，且朱古力瘤復發風險高，所以曾動過朱古力瘤切除手術的患者均希望盡量減低復發及需再次接受朱古力瘤切除手術的機會。為減低朱古力瘤復發風險，醫生一般會建議患者術後使用荷爾蒙藥物。



翁醫生憶起一名35歲女士，經歷經痛一段時間亦沒求診，後因生育困難進行檢查，發現兩邊卵巢分別有8至9厘米大的朱古力瘤，後來她進行朱古力瘤切除手術，經檢查後發現雖已移除朱古力瘤，卵巢功能已變得很弱，即使進行輔助生育療程亦難以懷孕。翁醫生提醒：「如有症狀，應盡快進行婦科檢查，萬一發現患上子宮內膜異位症，亦能及早接受治療，減低導致生育問題的機會。」

▲ 香港婦產科學會代表翁淑菲醫生

以上資訊由翁淑菲醫生提供，香港婦產科學會支持