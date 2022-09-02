【學校疫情】學校呈報337宗個案　中西區救恩學校上幼望班需要停課一周

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本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）出席疫情記者會。

今日有237間學校呈報337宗個案，涉264名學生及73名教職員，過去7日有44間學校呈報2宗或以上個案，有5間學校部分班級需要停面授課1星期。

中西區救恩學校上幼望班有3位陽性個案，需要停課一周

大埔大光德萃書院10CL班有3位陽性個案

康屯門晨曦P2班，1位確診，其餘6名學生須停課

荃灣綠楊幼稚園N1A AM班，2名學生確診

聖公會仁立小學1E班，4名學生確診及1名老師

早前停課的雅麗斯晉宏軒幼稚園NAM、K18 group B班，陸續有其他學生及工作人員確診，累計10名學生及9名教職員確診，全校須停課。

協康會水邊圍中心特殊幼兒中心的士組早前停課，同班另一組多1名教職員確診，共3人確診，24名學生及5名工作人員須停課。

張竹君說，疫情仍然上升，雖然數字低，但總體上升，如果有學校個案，都反映社區的活躍程度。每日快測有效防止學校內的傳播和爆發，學校有確診實在是難以避免，如有需要都會要求停課。疫苗通行證方面，希望大家可以打針，故而不設立太多豁免人士。她澄清小朋友如果沒有手機，可以用紙本證明。

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記者：陳麗娜