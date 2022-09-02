【聲夢傳奇2】Gin Lee教Sabrina看新聞學粵語　Maggie二汶合唱擺脫「一碌木」台風

▲ 《聲夢傳奇2》

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》明晚（9月3日）播出的第11集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊 將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。

自《聲夢》第一季開始，導師學員合唱是觀眾最期待環節，今集共有兩個回合合唱對戰，4組出場的學員加導師拍檔為：紅隊Sean（文佐匡）與泳兒（Vincy）《愛如潮水》VS 藍隊Angel（劉詠彤）與布志綸（Alan）《網絡安全隱患》；藍隊Maggie（趙頌宜）與林二汶（Eman）《忘記他》 VS 紅隊Sabrina（趙紫諾）與Gin Lee（李幸倪）《先哭為敬》。

另外本集還有一個回合的學員合唱對戰，紅隊是Jason（陳晉軒）＋Vivian（江廷慧）《小心地滑》，藍隊則是Pamela（趙小婷）＋Janees（黃洛妍）《依然》。

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Sabrina首挑戰廣東歌

今集亮點是有「聲夢大魔王」之稱的Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好，但她依然未見鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱「我超越我」。

這集Sabrina將挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均Handle得不俗，Gin Lee事後大讚Sabrina很努力，及花了很多時間準備廣東話，總監Eric則大感安慰：「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話！」

之前憑與師姐林君蓮合唱《黑色柳丁》、令人留下深刻印象的Maggie，這次夥拍二汶合唱亦絕不失禮；在二汶的超吸睛開場下，Maggie終擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。

Maggie的亮眼演出就連Eric也為之讚嘆：「二汶真係將Maggie開咗出嚟！（意指：釋放咗Maggie）」二汶則感恩謂：「佢衝破自己可以郁已經好好。」對於紅藍兩隊實力之戰，評審們似乎亦相當頭痕，電台DJ鄭啟泰：「我今日要揀一粒星嘅話，都要諗好耐……」果然勢均力敵。

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Gin Lee親授學廣東話秘訣

除了台上對疊、兩位學員台下備戰亦十分精彩。上集因忽然高歌《數波波》掀起網民關注的Maggie，今集繼續大晒幽默貪玩本色以及其他專長。

Maggie於對戰開始前邀請藍隊吃飯，更親自買餸兼下廚；雖然怕生保的Maggie買餸時要Angel幫拖負責溝通，不過一入到廚房即「脫胎換骨」，除了一秒肥媽（Maria Cordero）上身、邊煮邊唱「嘥氣～世事多變……」

其獨力炮製的美食亦令所有人眼前一亮，當中「聲夢排骨」及「傳奇雞翼」更是讓眾人回味無窮，JW（王灝兒）邊吃邊大讚：「一定勁多人想追你囉，出得廳堂又唱到歌。」嚇得Maggie「尷尬癌」發作：「我哋轉個話題吖。」

Sabrina則獲Gin Lee邀請到狗Café鬆一鬆、為幫助Sabrina擺脫「滿腦子唔可以出錯」的思想，Gin Lee親授Sabrina放鬆之道，著她不要如此著重輸贏：「過咗幾年之後，冇人記得你唱《人質》時攞幾多分，佢哋只會記得你有冇感染力。」

Gin Lee又與Sabrina探討如何學好廣東話：「你可以試吓睇新聞練發音，因為悶呀，咁就唔使驚畀內容distract咗。」Gin Lee又指 Sabrina私下十分可愛活潑，更經常「跳掣」。

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