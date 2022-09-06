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【疫情分析】梁子超：變異株BA.4/5感染個案升勢將持續　籲市民節日外出聚餐前進行快測

社會 10:55 2022/09/06

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梁子超：變異株BA.4/5感染個案升勢將持續，籲市民節日外出聚餐前進行快測。（資料圖片）

新冠疫情持續，近日確診宗數破萬， 呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港正處於疫情交替的情況，涉及變異病毒株BA.4及BA.5的個案比例不斷上升預料升勢仍會持續及廣泛，估計仍要一段時間才會見到疫情見頂的信號。他又表示，跨家庭聚會及食飯會增加感染風險，呼籲市民食肆用膳前進行快測，並盡快接種疫苗。

梁子超今日（6日）在港台節目指，情況反映BA.4或BA.5已經開始在社區廣泛傳播，逐漸抑制其他變異株，相信仍要等到BA.5個案增速大幅減慢，才會明確看到疫情見頂的訊號：

由四周前只佔整體（確診個案）的17.8%，升至現時一個禮拜平均數的60.7%，升幅正倍增。

臨近中秋節，梁子超稱，跨家庭聚會及食飯會增加感染風險，確診個案會否上升，要視乎開學後及中秋節期間，能否限制大批的人流聚集活動。他續指，如果市民中秋節選擇到酒樓食肆用膳，最好先做快測，如果有病徵就不要出席，以免影響到親友及其他市民，又呼籲一老一幼盡快打針。

對於當局昨天（5日）公布，學校新呈報個案有3000多宗，梁子超說，有關數字累積了4天，即是每天約有800至1000宗，與社區爆發的陽性個案比例類似。他認為，可以觀察未來一星期，學校有沒有更多聚集性個案，如果有需要，應先採取階段性措施，先處理高風險的課外活動，之後是全日制上學的用膳、以及有沒有哪些學校或級別需要暫停，最後迫不得已才考慮採取全港性的措施。

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記者：陳麗娜

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