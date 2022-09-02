【第五波疫情】今日新增9,901宗確診　187宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增9,901宗確診個案，包括9714宗本地個案及187宗輸入個案，另錄8宗離世個案。

【16:55】

劉家獻指，留醫聯合醫院兒科深切治療部的15個月大女嬰昨日下午再有抽筋情況，接受藥物治療後昨晚開始沒有抽筋，昏迷情況有改善，暫不需插喉，電腦掃描沒有發現腦病變或腦水腫。將為她做腦掃描及磁力共振。

【16:52】

港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，家長不要再等復必泰「BB版」或「兒童版」，認為藥廠不會賣給香港，對方開價可能是政府不能接受。

張竹君回應表示，仍在與藥廠聯絡購買兒童版「復必泰疫苗」，現時未知疫苗來港情況。

【16:50】

張竹君指，疫情仍上升中，雖今日確診數有下降，但總體仍向上，如果有學校個案都反映社區的活躍程度，在學校有傳播都在所難免，如果有需要情況下須停課。希望大家都打針而推行疫苗通行證。她又澄清小朋友如果沒有手機，可以用紙本證明。

【16:47】

變異病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4/5個案升至60.3%，BA.5佔53%，BA.4佔7%，BA 2.12.1佔6%，BA 2.2佔34%。

【16:45】

今呈報337宗學校陽性個案，來自237間學校，多5間學校個別班級須停課一周。（詳情即看【下一頁】）

救恩學校

大埔大光德萃書院

匡智屯門晨曦學校

綠楊幼稚園

聖公會仁立小學

早前雅麗斯俊宏軒幼稚園有班級停課，陸續再有職員及學生確診，10學生及9職員確診，全校停課1星期。

協康會水邊圍中心再有其他組有教職確診，共有3位確診，課室3暫停課1星期。

【16:43】

新增4間安老院舍爆疫。（詳情即看【下一頁】）

【16:40】

香港佛教醫院內科病房一名患有慢性肺病病人確診，目前情況危殆，再發現同病格有2名88及101歲病人確診，1人情況穩定，1人嚴重。

瑪嘉烈醫院內科及老人科病人，91男9月1日確診，再發現同病格3名27-86歲男病人確診。當中1人已出院，3人正接受隔離治療，情況穩定。

【16:30】

劉家獻表示，2,667名病人留醫，新增350名新冠病人需要留醫，新呈報6名病人情況危殆，9人情況嚴重，多8名患者離世，7男1女，年齡介乎67至92歲，其中3人未打齊3針疫苗，當中1人未曾接種過疫苗。

部份死亡個案詳情：（詳情即看【下一頁】）

兩名病人未送院已死亡：

82歲男病人，無打針，有糖尿病、高血壓，沒有覆診。8月22日快測陽性，沒有上報及求醫取藥，9月1日在家暈倒，到屯門醫院急症室時已無心跳。

67歲女病人，已打2針，有肺及腎惡性腫瘤。8月27日核酸陽性，9月1日下午不適，口齒不清，家人召救護車時暈倒，送至急症室急救不治。

另有4宗離世個案相信與新冠關係不大：

84歲男病人，有末期直腸癌。

69歲男病人，有大腸癌，心肌梗塞。

92歲男病人，末期腎衰竭。

75歲男病人，有長期病患，治療新冠後，有吸入性肺炎。

另87歲男病人、90歲男病人，皆有高血壓、心肌梗塞、貧血、認知障礙。

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記者：TOPick 港聞組